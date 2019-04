Presidente de Federación Alemana de Fútbol dimite por aceptar un reloj de lujo como regalo "Todos los que me conocen saben que no soy codicioso. No conocía la marca del reloj ni tenía idea de su valor", subrayó Reinhard Grindel, quien dijo estar "profundamente afectado" por tener que dejar su puesto.

Reinhard Grindel Reinhard Grindel. (Foto: Reuters)