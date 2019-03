El presidente de Ecuador Lenin Moreno, de visita en Chile, acusó al ilegítimo presidente venezolano Nicolás Maduro de intentar desestabilizar a su gobierno, mediante el financiamiento a opositores por medio de un instituto dirigido por el exgobernante ecuatoriano Rafael Correa.

"Existen intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Nicolás Maduro, que involucran el manejo de recursos públicos para financiar acciones contra el régimen democrático ecuatoriano y regional", denunció Moreno, en una nota de prensa fechada en Santiago, donde participa de una reunión de mandatarios sudamericanos que intentan crear un nuevo foro regional.

"Hemos recibido el respaldo de los señores presidentes que también deben estar preocupados por su propia estabilidad democrática", dijo Moreno en una declaración a la prensa tras concluir el encuentro realizado en el Palacio de La Moneda en Santiago.

De acuerdo a la denuncia, al final de su gobierno (2007-2017), Rafael Correa creó el 'Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro', el cual recibió -en agosto del 2018- financiamiento de US$ 281,000 por parte del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Esos fondos se utilizaron para realizar pagos a los integrantes del instituto. Rafael Correa recibió dos transferencias a Bélgica y Ecuador por US$ 84,800 y US$ 11,400, mientras que sus colaboradores "exministro de Finanzas, gerente del Banco Central, canciller y secretario de Renta", giros de entre US$ 34,000 y US$ 6,000 en cuentas en diferentes bancos de Ecuador.

"Lo insólito de todo esto, es que, en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria, como Venezuela, se desvíen fondos de un estado, para alimentar cuentas personales de exfuncionarios que intentan desestabilizar mi gobierno", afirma Moreno en la declaración.

Moreno, quien fue exvicepresidente del gobierno de Correa, afirmó que la información fue entregada por el servicio de inteligencia ecuatoriano. "Nos alertó que la misma operación la están llevando a cabo en otros países".

La denuncia de Moreno se produjo en medio de su participación junto a los presidentes derechistas de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, en la cumbre de mandatarios en la que dialogan sobre la creación del Prosur, un foro alentado para poner fin a Unasur.