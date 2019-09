Primero, fueron las plantas. Luego vinieron los productos a base de plantas, como el tempeh , hechos de soja fermentada y hamburguesas vegetarianas, purés de verduras y legumbres.

Esos días parecen tan inocentes y sencillos. Ahora el mundo está lidiando con la locura de Beyond Meat e Impossible Burger, lo que ha hecho que los inversionistas se mareen y ha animado a la policía de la salud a hacer preguntas incómodas. ¿No son los productos que se ven y saben a carne real solo las últimas ofertas sospechosas del complejo de alimentos procesados?

La respuesta es, básicamente, depende. El debate continúa, al igual que los bombardeos competitivos de relaciones públicas. Los consumidores tienen que resolverlo. Las compañías que producen las alternativas deben tomar nota.

Hay mucho en juego para Beyond Meat Inc., un favorito de Wall Street cuyas acciones cotizan a más de seis veces su precio de debut a principios de mayo. El producto principal de la compañía, al igual que el de Impossible Foods Inc., es una hamburguesa notablemente similar al tipo de carne molida e incluso se vuelve marrón cuando se cocina.

Algunos fanáticos ven las empanadillas como elecciones éticas; las vacas producen metano, un poderoso gas de efecto invernadero, y la cría de ganado alimentado con pasto se cita como la principal causa de la creciente destrucción de la Amazonía en Brasil.

Pero si bien existe un consenso científico de que la salud humana y el planeta se beneficiarían de un cambio a más alimentos a base de plantas, no hay acuerdo sobre cómo encaja la última generación de imitaciones de carne a base de plantas en eso.

Un estudio publicado en Journal of the American Medical Association, aunque señala los riesgos de las dietas ricas en carnes rojas, dijo que las personas deben ser “cautelosas” sobre los efectos en la salud de las alternativas basadas en plantas que usan proteínas vegetales purificadas en lugar de alimentos integrales.

Chipotle Mexican Grill Inc., por ejemplo, ha dicho que no servirá este tipo de alternativas de carne porque no son lo suficientemente puras para la política de “alimentos con integridad” de la cadena. La opción vegetariana de la cadena es una mezcla de especias y tofu rallado, un producto de soja que, debido a que ha sido alterado de su forma original, técnicamente se procesa; sin embargo, según el argumento, no es tan procesado como algunas alternativas.

Mientras tanto, un grupo llamado Centro para la Libertad del Consumidor compró anuncios de página completa el mes pasado en el Wall Street Journal y el New York Post, en los que hablaba mal de las alternativas de carne a base de plantas, describiéndolas como falsificaciones cargadas de productos químicos.

“El público está siendo engañado”, asegura Niko Davis, un portavoz de la organización sin fines de lucro, quien declinó revelar las empresas o las personas que proporcionan fondos. Su sitio web describe su misión como oponerse a una “camarilla de activistas” que está en contra de la elección personal, como “activistas de la salud, abogados litigantes, defensores de las finanzas personales, misántropos de derechos de los animales y burócratas entrometidos”.

Davis asegura que el grupo no está trabajando con la industria de la carne real, aunque el mensaje es similar. La carne de res es un “paquete nutricional mejor en general sin una gran cantidad de sodio agregado” u otros aditivos, afirma Shalene McNeill, nutricionista de la Asociación Nacional de Carne de Vacuno.

El objetivo de los críticos ha sido el ingrediente “hemo” de Impossible Burger, que se encuentra en los menús de las cadenas Burger King, White Castle, Red Robin, Qdoba y miles de otros restaurantes. El hemo se produce en masa fermentando una levadura genéticamente modificada. Parte del alboroto se calmó después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. dijera que no había ningún problema y anunciara planes para enmendar las reglas a fin de llamar seguro el uso del hemo como aditivo de color en la imitación de carne.

Según Impossible, los ataques son parte de una “campaña de desprestigio para sembrar miedo y dudas sobre la carne a base de plantas”. La compañía dijo que sus hamburguesas y otras ofertas son mejores para las personas que los productos animales, ya que proporcionan tanta proteína y hierro biodisponible como la carne de res, sin los inconvenientes asociados. Y la crítica de “procesado” no funciona, dijo en un comunicado, dado que todos los alimentos implican algún tipo de procesamiento.

Beyond hace afirmaciones similares sobre sus alimentos. “Sabemos que los consumidores se están alejando cada vez más de la carne roja y procesada debido a los niveles de colesterol y los problemas de salud asociados”, afirma Will Schafer, vicepresidente de mercadeo. La compañía también promociona lo que llama un proceso de producción simple que es más humano y sostenible que la producción ganadera.

Hay un montón de competencia por ahí y en camino para Beyond e Impossible, incluso de Kellogg Co. y Tyson Foods Inc., que vendió su participación en Beyond antes de que la compañía se hiciera pública. La cadena vegana Native Foods y Ted’s Montana Grill, cofundada por Ted Turner, están haciendo sus propias hamburguesas vegetarianas, haciendo hincapié en lo que llaman ingredientes “integrales”.

En cuanto a la pregunta sobre la nutrición, las hamburguesas Impossible y Beyond no son necesariamente una opción más saludable, afirma Bonnie Liebman, directora de nutrición del Centro para la Ciencia en el Interés Público. Especialmente si estás comiendo fuera, es un empate. “La conclusión es que todas las hamburguesas en los restaurantes son demasiado altas en calorías, grasas saturadas y sodio, ya sea de res o de origen vegetal”.

Y no todas las hamburguesas vegetarianas son iguales. Cuatro docenas de empanadillas vegetarianas de las principales marcas varían de 4 a 18 gramos de grasa y entre 2 y 28 gramos de proteína. Una sola empanadilla de carne de res 80/20 de cuatro onzas contiene 19.4 gramos de proteína y 22.6 gramos de grasa. El recuento de sodio de las hamburguesas vegetarianas va de 200 a 630 miligramos, el 27% del valor diario recomendado.

Gene Grabowski, socio de la empresa de comunicaciones kglobal, predijo una larga pelea entre las fuerzas de la carne real y la carne falsa. Hay mucho en juego. Un informe de Barclays estima que el sector basado en plantas podría alcanzar US$ 140,000 millones en ventas a nivel mundial en la próxima década.

“Lo que está sucediendo ahora son muchas afirmaciones. Hay mucha confusión”, dice. Los consumidores decidirán quién gana. “En última instancia, depende de ellos”.