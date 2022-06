Si bien los precios de la gasolina y los alimentos se han disparado, pocos productos rivalizan con la inflación en los precios de los medicamentos recetados recién lanzados, según un nuevo estudio.

El precio medio de lanzamiento de un nuevo fármaco en Estados Unidos aumentó de US$ 2,115 en el 2008 a US$ 180,007 en el 2021, una tasa de inflación anual del 20% durante el período, según determinaron investigadores del Hospital Brigham and Women’s de Boston, afiliado a Harvard.

Incluso después de ajustar factores como el enfoque de los fabricantes de medicamentos en categorías de enfermedades costosas como el cáncer y los descuentos estimados que los fabricantes otorgan a algunos compradores, la tasa de inflación anual en los precios de lanzamiento durante el período fue de casi el 11%.

Las compañías farmacéuticas introducen regularmente nuevos medicamentos que tienen como objetivo mejorar la eficacia o la tolerabilidad de los tratamientos existentes.

Si bien la atención pública se ha centrado en los aumentos de precios año tras año de los medicamentos recetados existentes, el estudio indica que los precios de lanzamiento altísimos también contribuyen al aumento de los costos.

Más del 47% de los nuevos medicamentos introducidos en el 2020 y 2021 costo más de US$ 150,000 por año, en comparación con solo el 9% de los nuevos medicamentos lanzados entre el 2008 y 2013, determinaron los investigadores.

El estudio, publicado en la revista médica JAMA, se basa en un análisis de los precios de lista anuales de 548 medicamentos lanzados entre el 2008 y 2021 y utiliza datos de precios de la firma de investigación SSR Health.

El análisis de los precios con descuento se basó en un subconjunto más pequeño de 395 medicamentos.

“La tendencia en los precios de los nuevos medicamentos supera el crecimiento de los precios de otros servicios de atención médica”, concluyeron los investigadores en el estudio.