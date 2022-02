El contrato referencial petrolero Brent podría subir entre US$ 5 y US$ 20 el barril en función de la gravedad de la crisis entre Rusia y Ucrania, dijo el Bank of America (BofA) Global Research, que por otra parte sostuvo que los precios podrían caer entre US$ 2 y US$ 4 si las tensiones disminuyen.

El petróleo tocó el martes su nivel más alto desde el 2014, con los futuros del Brent alcanzando los US$ 99.50 por barril después de que el gobierno ruso de Vladimir Putin ordenara la entrada de tropas en dos regiones separatistas del este de Ucrania.

El banco ve que el Brent se dirige a US$ 120 el barril a mediados del 2022, con los fundamentos que justifican un pico a corto plazo y la demanda proyectada para aumentar en 3.6 millones de barriles por día (bpd) para superar los niveles prepandémicos en casi 101 millones de bpd este año.

“Una tendencia al debilitamiento del dólar y un contexto macroeconómico favorable al crecimiento, si es que se produce, podrían apoyar al crudo cerca de los tres dígitos en la segunda mitad del año”, dijo el banco en una nota de investigación.

Un posible acuerdo nuclear con Irán y el consiguiente alivio de las sanciones se traducirían rápidamente en una baja de los precios del petróleo, señalaron los analistas del banco.

Los analistas de BofA creen que los precios del Brent necesitarán un promedio de US$ 60 a US$ 80 por barril para mantener el equilibrio del mercado mundial del petróleo hasta el 2027.