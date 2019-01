Las posturas se radicalizan a una semana de la votación del pacto de Brexit

El Reino Unido afronta la última semana antes de que el acuerdo del Brexit se someta finalmente a votación parlamentaria el próximo 15 de enero, con las posturas de detractores y defensores del pacto cada vez más radicalizadas.

Lejos de haber acercado posiciones, el receso navideño concluyó este lunes con la Cámara de los Comunes igual de dividida que como terminó el año.

El líder del principal partido de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, elevó el tono de sus críticas al Gobierno de la conservadora Theresa May, al calificar su acuerdo como "el monstruo de Frankestein".

El político presentó este lunes en el Parlamento una pregunta de urgencia acerca del estado de las conversaciones del Ejecutivo con los Veintisiete para mejorar el tratado propuesto sobre el divorcio entre Londres y Bruselas.

Corbyn lamentó en Westminster que May no compareciera para responder a su cuestión y, en su lugar, lo hiciera el ministro del Brexit, Steve Barclay, quien aseguró que la "premier" continúa trabajando con la UE en este sentido y ha mantenido conversaciones con diversos líderes europeos durante las fiestas navideñas.

El titular de la cartera a cargo del Brexit puntualizó que será a partir de este miércoles, cuando se reanude el debate parlamentario sobre el texto, cuando los diputados serán informados de los avances que se han producido entre las partes.

Sin embargo, la Comisión Europea (CE) insistió en que no habrá ninguna reunión para renegociar el documento consensuado el pasado mes de noviembre entre los dos bloques.

"Estamos en un punto donde hay que esperar a los acontecimientos del proceso de ratificación del lado británico y no habrá reunión entre los equipos negociadores" de Londres y Bruselas, manifestó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

La UE ya advirtió que no piensa cambiar el tratado negociado, pero se mostró dispuesta a hacer "aclaraciones" sobre su contenido, en particular, sobre la polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera en la isla de Irlanda, que se aplicaría si no hay un acuerdo comercial bilateral al fin del periodo de transición posterior al "brexit".

El Gobierno debe conseguir esas garantías adicionales al pacto para tratar de recabar el apoyo suficiente en la Cámara de los Comunes, a fin de evitar una salida no negociada.

Una posibilidad que, aunque el Gobierno rechaza, plantea como única alternativa a su acuerdo con el fin de presionar a los diputados para que voten a favor del mismo.

En este sentido, el Gabinete de May escenificó este lunes la prueba más importante hasta la fecha para preparar una posible salida del bloque europeo sin pacto dentro de menos de tres meses.

Más de un centenar de camiones participaron en un test dirigido a prevenir la congestión viaria en el sureste de Inglaterra en caso de que aumentaran los controles fronterizos por un Brexit duro.

Los camiones se congregaron en el campo de aviación en desuso de Manston, cerca de Ramsgate, condado de Kent (sureste inglés), desde donde se desplazaron en convoy hasta el puerto de Dover, principal conexión con Francia por el canal de la Mancha.

Mientras tanto, más de doscientos diputados firmaron este lunes una carta en la que piden a May que descarte ese escenario no negociado que provocaría la "pérdida de empleos" y "frenaría el resurgimiento del sector manufacturero".

Ante la misiva, la jefa de Gobierno accedió a reunirse mañana con los parlamentarios en su residencia oficial de Downing Street para abordar sus inquietudes.

Además, un portavoz oficial informó hoy de la creación de un nuevo comité gubernamental que coordinará los preparativos para la salida de la UE el próximo 29 de marzo.

La fuente precisó que el llamado "Comité para la salida de la UE y comercio (preparativos)" estará formado por 21 miembros, entre ellos los principales ministros, representantes del Partido Conservador y otras autoridades relevantes.

Asumirá las funciones que hasta ahora llevaban a cabo diversos departamentos gubernamentales, relativas, por ejemplo, a la seguridad y las fronteras, indicó.

Así, el Gobierno trata de mostrar entereza y de encauzar el "territorio inexplorado" que se abriría, según May, en el caso de que la Cámara de los Comunes rechace el próximo martes el acuerdo.