La política no favorece al euro, economía europea en declive

A medida que la perspectiva económica de Europa se vuelve más sombría, más fondos se están apostando contra el euro.

Manulife Asset Management, que supervisa US$ 364,000 millones a nivel mundial, está recortando la moneda en uno de sus fondos debido al empeoramiento de los datos económicos, al aumento de las fallas políticas y al Banco Central Europeo que parece cada vez más propenso a participar en una mayor flexibilización.

El riesgo en la posesión de activos europeos significa que el gestor de cartera de M&G Investments, Wolfgang Bauer, está recortando el euro como cobertura.

"Estamos recortando el euro frente al dólar en nuestro fondo", dijo Grant Peterkin, director general del fondo de tasas de retorno absoluto de Manulife. "Esto se debe simplemente a que creemos que los datos, especialmente en Europa central, se han deteriorado muy rápidamente. Esto, junto con un banco central que es ahora de tono más suave ante los pronósticos de que los datos podrían seguir empeorando en los próximos tres a seis meses".

Peterkin se ha unido a sus pares en Janus Henderson Group Plc y Allianz Global Investors para posicionar la debilidad del euro. El BCE, que hasta hace poco se esperaba que comenzara a elevar las tasas de interés desde niveles récord, ahora está discutiendo la necesidad de nuevos préstamos a largo plazo para los bancos. Los datos publicados el viernes mostraron que, en febrero, las fábricas de la zona euro sufrieron su mayor caída en pedidos en casi seis años.

La moneda común ha caído 0.9% en lo que va del año, llegando aproximadamente a US$ 1.14. Si bien el pronóstico promedio de estrategas en una encuesta Bloomberg muestra una recuperación a US$ 1.20 para finales de año, es el consenso más bajo desde agosto de 2017. ABN Amro ha recortado su predicción del segundo trimestre a US$ 1.10 desde US$ 1.19, mientras que Rabobank, podría reducir su pronóstico de 12 meses de US$ 1.15.

La desaceleración del crecimiento en ambos lados del Atlántico está frenando la volatilidad en el par, mientras que los operadores de opciones se han vuelto más bajistas respecto al euro. Las reversiones de riesgo, un indicador de confianza y posicionamiento, han disminuido este año. Los contratos a un mes rondan los 30 puntos básicos a favor de las colocaciones en euros, desde un punto casi neutral a finales del 2018 y en enero.

Los precios de mercado también reflejan las crecientes dudas sobre la normalización de las políticas por parte del BCE. Los contratos basados en el índice Euro Overnight Average muestran el primer aumento de la tasa del BCE en abril del 2020, en comparación con diciembre del 2019 a fines de junio.

"El año pasado fue la fortaleza del dólar, este año se trata de la debilidad del euro", dijo Jane Foley, jefe de estrategia monetaria en Rabobank. Hablar de más flexibilización del BCE "es muy diferente a las expectativas que había a finales del año pasado".