En plena tormenta comercial, la diplomacia del fútbol une al trío de TLCAN

"Deshonesto", "débil" pero ahora también "profundamente unidos": entre calificativos lanzados por Donald Trump y fuertes tensiones comerciales, Estados Unidos, Canadá y México celebran hoy una victoria diplomática conjunta, tras adjudicarse la organización del Mundial de fútbol del 2026.

Impuestos aduaneros, amenazas de contra-impuestos, acusaciones de "traición", negociaciones acaloradas sobre el acuerdo de libre comercio del TLCAN... los tres vecinos viven desde hace semanas un "psicodrama" comercial de primer orden, en palabras de la jefa de la diplomacia canadiense, referentes a las amenazas económicas a Canadá de Trump, bullicioso presidente de los Estados Unidos.

La tensa situación no ha impedido que sus líderes se apresuren a celebrar en Twitter la "victoria" contra Marruecos, aunque ni Estados Unidos ni Canadá clasificaron al Mundial de Rusia 2018.

Hay que recordar que hay mucho en juego en el evento para la gran audiencia mundial. Y los ingresos se intuyen jugosos para la primera Copa del Mundo con 48 equipos, frente a los 32 actuales. El trío prometió "el Mundial más lucrativo de la historia", con más de US$ 10,000 millones en ingresos.

Pyongyang, por Rabat Restricciones de visado, calificativos insultantes para referirse a los países africanos, peleas con sus aliados europeos: tras un año y medio de 'presidencia Trump', la canditatura United 2026 llegó a temer que la votación del miércoles se convirtiera en un referéndum "a favor o en contra" del multimillonario presidente estadounidense.

En especial desde que Trump se implicó personalmente en la campaña, amenazando directamente en abril a aquellos que no votasen a favor suyo. "Sería una pena si los países a los que apoyamos en todas las circunstancias hicieran campaña en contra de la propuesta de Estados Unidos, ¿por qué apoyaríamos a estos países cuando no nos apoyan (incluida la ONU)?"

De allí que el presidente de la federación estadounidense, Carlos Cordeiro, declarara antes de la votación la necesidad de juzgar la apuesta de United 2026 sobre "sus méritos" y no sobre cuestiones de "geopolítica".

Según The New York Times, Trump se habría ocupado de enviar tres cartas al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegurando que sus estrictas directrices sobre la concesión de visas "no se aplicarían al Mundial".

La votación finalmente fue clara: 134 para Estados Unidos-Canadá-México, 65 para Marruecos. Curiosidad típica de la compleja diplomacia del fútbol: el día después del histórico encuentro entre Trump y Kim Jong Un, Corea del Norte votó por... Marruecos.

"Aprender la lección"

"Estados Unidos, junto con México y Canadá, acaban de llevarse el Mundial. Felicitaciones. Trabajamos duro para ello", dijo Donald Trump. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su parte, saludó las "buenas noticias" y predijo "¡un gran torneo!".

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue más lejos en un momento de celebración de su unión. "No solo es nuestra gente y nuestras familias, no solo son nuestros negocios y comerciantes, sino también el fútbol que sabe que Canadá, Estados Unidos y México están profundamente unidos".

En las calles de México, algunos están decepcionados de que Estados Unidos gane la mayor parte de la competencia: 60 de 80 juegos y todos los partidos a partir de los cuartos de final.

"No es mucho", dice Roberto Rodríguez, un vendedor ambulante de setenta años que ofrece las playeras verdes y blancas de la selección mexicana.

Para Juan Luna, otro vendedor de 66 años, no es tiempo para tensiones diplomáticas. "El deporte es una cosa, la política otra".