PlayStation lanza su servicio en streaming para España y otros seis países

PlayStation lanza un servicio de videojuegos en "streaming", bautizado como PlayStation Now, con un catálogo de más de 600 títulos para España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

El servicio de suscripción permite jugar títulos sin que el juego haya sido comprado físicamente ni descargado en la consola, sino desde la nube, solo hace falta una consola PS4 o un PC con Windows.

El catálogo incluye títulos como "Red Dead Redemption", "Bloodborne", "The Last of Us" y "God of War" o "Mortal Kombat".

El servicio, PS Now ya estaba disponible en: Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Luxemburgo.

PS Now, cuyo catálogo se actualizará todos los meses, tiene un precio de 14.99 euros (16.8 dólares) al mes o de 99.99 euros (112.3 dólares) de suscripción anual.