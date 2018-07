Planes de Theresa May para el Brexit dinamitan su gobierno El líder de la oposición dijo que la unidad del gobierno fue una "ilusión" que "duró 48 horas", y estimó que May no está capacitada para alcanzar un acuerdo con Bruselas "cuando ni siquiera puede alcanzar un acuerdo con su propio gobierno".

Primera ministra del Reino Unido, Theresa May: "Empresas y gobiernos deben trabajar juntos. Son los mercados libres los que impulsan la innovación pero los gobiernos pueden crear las condiciones que permitan a las empresas crecer y a la gente adquirir las habilidades que necesitan para participar en la nueva economía". "No estábamos de acuerdo en la manera de materializar el resultado del referéndum" sobre la UE, dijo Theresa May en el Parlamento. Bloomberg