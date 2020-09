Mundo







Plan de la OMS para vacunar a ricos y pobres negocia dosis de US$ 10 a US$ 11 “Las diferentes tecnologías tienen precios diferentes, todavía no sabemos el precio final... pero se está trabajando con una estimación de US$ 10 a US$ 11 por dosis”, dijo la directora adjunta de la OMS para el acceso a medicinas y productos sanitarios, Mariângela Batista.