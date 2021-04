La fiscalía anticorrupción de Panamá solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con la entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por más de US$ 100 millones para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

“Dentro de la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht, con su compleja estructura, utilizó la banca nacional y extranjera transfiriendo dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares por un monto superior a los cien millones de dólares, que impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, informó el Ministerio Público en un comunicado el lunes.

Agregó que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los imputados y algunos críticos exigieron que se revelaran sus identidades.

El Ministerio Público refirió que a lo largo de la investigación se recuperó para el Estado US$ 49.5 millones, de los cuales US$ 37.8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por US$ 220 millones. Agregó que otros US$ 36.6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a fines de diciembre del 2016 haber pagado casi US$ 800 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de US$ 100 millones incluido el periodo del 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones. También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios del 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos. La constructora brasileña, que llegó al país durante el gobierno del presidente Martín Torrijos (2004-2009), se convirtió en el mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.