Estado peruano becó a 120 profesionales para que estudien en reconocidas universidades del mundo

Unos 120 peruanos talentosos de insuficientes recursos económicos tendrán la oportunidad de estudiar maestrías y doctorados en las universidades tops del mundo, como Harvard University, University of Edinburgh, Yale University, University College London, University of Melbourne y University of Sydney.

Los jóvenes han sido becados por el Estado peruano tras haber ganado el concurso Beca Presidente de la República del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ( Pronabec ) del Ministerio de Educación.

La subvención cubre costo de matrícula y pensión de estudios, pasajes internacionales, alimentación, movilidad local, alojamiento, seguro médico internacional, materiales de estudios, entre otros beneficios.

Beca Presidente de la República premia la trayectoria académica de excelencia durante los estudios superiores y el potencial de contribuir al desarrollo del país en el futuro. “Permite que los talentos peruanos con recursos económicos insuficientes puedan, a través de estudios de posgrado, adquirir los conocimientos más avanzados del mundo en sus áreas de especialización”, destacó Sandro Parodi, director ejecutivo del Pronabec.

La actual gestión devolvió el carácter internacional de la beca. Ello, porque se ha permitido que se financien los estudios en cualquiera de las 400 mejores universidades del mundo. Asimismo, se amplió de 50 a 120 el número de becas planificadas para 2018.

Parodi destacó que el Pronabec rediseñó el modelo del concurso para premiar con puntaje adicional a aquellos talentos que lograron ingresar a una de las 50 mejores universidades del mundo.

Además, que durante sus estudios universitarios lograron el mayor rendimiento académico.Con esta nueva gestión la Beca Presidente de la Republica se enfoca en la calidad de la educación que recibirán los beneficiarios convirtiéndose así en una beca premium.

“Los peruanos que se gradúen con la Beca Presidente de la Republica se situarán a la par de los mejores profesionales en el mundo en sus áreas de conocimiento”, dijo Parodi. Se agradece su difusión.