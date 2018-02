Percances, tropiezos y amarguras durante discurso de Trump

El discurso del Estado de la Unión pronunciado por el presidente Donald Trump el martes a la noche tuvo su cuota de percances, tropiezos y amarguras. Aquí algunos:

I.

Justo antes de que Trump terminara su discurso, la líder de los demócratas en la cámara baja, Nancy Pelosi, le echó una mirada al representante Joe Crowley de Nueva York y apresuradamente salieron del recinto. Los demás demócratas recibieron la señal y la siguieron, en una salida inusitadamente apresurada para un discurso presidencial.

Horas antes, Pelosi les había advertido a los legisladores de su partido que no abandonaran la sala en medio del discurso.

II.

Trump logró aplauso unánime cuando mencionó a Preston Sharp, un niño de 12 años que se tomó la labor de colocarle una bandera a todas las tumbas de soldados caídos en un cementerio militar en California, pero cuando Trump trató de ampliar la idea para criticar a los jugadores de fútbol americano que se arrodillan durante el himno nacional, la reacción fue muy distinta.

"La reverencia que muestra Preston hacia quienes prestaron servicio a nuestra nación nos recuerda por qué honramos a nuestra bandera, por qué nos colocamos la mano al pecho al recitar la promesa de lealtad", dijo Trump suscitando aplausos.

Sin embargo, no hubo una respuesta tan favorable cuando dijo la siguiente frase "y es la razón por la que nos ponemos de pie con orgullo cuando se entona el himno nacional". Los republicanos aplaudieron, los demócratas guardaron silencio.

Trump ha criticado a jugadores de fútbol americano que se hincan sobre una rodilla cuando se entona el himno nacional y que lo hacen en protesta por la injusticia social en el país. Ello le ha valido a Trump denuncias de que está tratando de reprimir la libertad de expresión.

III.

La expresión sombría de Pelosi durante el discurso provocó críticas de los republicanos, especialmente de la vocera de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders.

"Así es como se ve ella todo el tiempo", dijo Sanders el miércoles por la mañana por CNN.

"Creo que ella debería sonreír más, creo que eso le haría bien al país. Me parece que ella encarna la amargura que domina en el Partido Demócrata en estos tiempos".

El portavoz de Pelosi, Drew Hammill, respondió está en: "Creo que la vocera de la Casa Blanca debería mentir menos, creo que eso le haría bien al país".

IV.

La primera dama Melania Trump asistió al discurso de su marido, pero no lo acompañó en el viaje al Capitolio, sino que fue por su cuenta.

Es usual que la primera dama acapare la atención de los presentes cuando llega al Capitolio para el discurso del Estado de la Unión, pero a la señora Trump no se le veía en público con su marido desde que el diario The Wall Street Journal reportó hace unos días que en el 2016, el abogado de Trump le pagó a la actriz pornográfica Stormy Daniels US$ 130,000 a cambio de que guardara silencio sobre una relación que supuestamente tuvo con el futuro presidente. Daniels emitió el martes un comunicado negando que hubiera tal relación.

Tras la publicación del artículo, el aniversario de la pareja pasó sin comentarios públicos y la señora Trump canceló abruptamente los planes de acompañar a su esposo al Foro de Davos, en Suiza.

La señora Trump no emitió reacción alguna cuando el presidente comenzó su discurso reconociendo la presencia de "la primera dama".