Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares

Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos US$ 1,200 millones, indicó el consorcio de investigación que reveló el caso.



El fisco británico recuperó de manos de los evasores US$ 252 millones, Alemania US$ 183 millones, Francia US$ 136 millones y Australia US$ 92 millones, indicó en un comunicado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Los estados recuperaron US$ 1,200 millones y esa "cifra puede aumentar", agregó el ICIJ.



"Los Papeles de Panamá permitieron a los gobiernos recuperar fondos ocultos" y "también, a largo plazo, modificar el comportamiento y la actitud de los ciudadanos", afirmó.

Varios países abrieron investigaciones judiciales sobre los Papeles de Panamá, un vasto sistema de evasión fiscal organizado por el discreto gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca.



La investigación, realizada por un centenar de diarios, reveló entre otras cosas que unos 140 empresarios, dirigentes políticos, estrellas de fútbol y multimillonarios tenían haberes ocultos en paraísos fiscales.