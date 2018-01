Papa Francisco llama al Foro de Davos a asumir "responsabilidad" ante la pobreza

FOTO 19 | “Roguemos que la crisis política no solo en Perú sino en Latinoamérica, hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre gran decadencia en su política, y debe parar la corrupción, que siempre existió y que debe existir porque así se da, sino de te tapo esto y tú me tapas esto. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita. No del negociado político, sino de “te tapo eso y me tapas lo otro (…) La denuncia no es la única arma”