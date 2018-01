¿Por qué el Papa Francisco decidió casar a la pareja de asistentes de vuelo? 

FOTO 22 | "Monjas terroristas no, el mejor remedio para no chismear es morderse la lengua, pero no tirar una bomba, que no haya chismes en el convento... acuérdense de los terroristas en Ayacucho cuando quieran contar un chisme (…)Una monja chismosa es peor que los terroristas de Ayacucho hace años, porque el chisme es como una bomba", añadió Francisco.