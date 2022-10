El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos votó el jueves por 15 a 0 a favor de recomendar las vacunas contra el COVID-19 de Moderna Inc., Pfizer Inc. y Novavax Inc.

El comité revisa anualmente los calendarios de vacunación y los estados suelen incorporar sus recomendaciones a la hora de determinar qué vacunas deben tener los niños para ingresar a la guardería y el colegio. Sin embargo, los CDC y el ACIP no tienen autoridad para obligar a los Gobiernos locales a seguir sus consejos.

En una reunión previa a la votación, los panelistas reconocieron que ha habido preocupación pública por la obligatoriedad de las vacunas. El año pasado, el presidente Joe Biden fue criticado por algunos grupos empresariales por impulsar una nueva norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que habría obligado a 80 millones de trabajadores a vacunarse contra el COVID-19 o a someterse a pruebas periódicas. Posteriormente fue bloqueada por la Corte Suprema.

”El control local es importante y lo respetamos”, dijo Nirav Shah, miembro del panel y director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine.

Hay cierto simbolismo en la adición de las vacunas contra el COVID-19 al calendario, dijo Matthew Daley, miembro del panel e investigador principal del Instituto de Investigación de la Salud de Kaiser Permanente Colorado. No solo se consideraría que las vacunas son rutinarias, sino que también sugiere que el COVID-19 llegó para quedarse, añadió Daley.

En una votación separada el miércoles, el panel votó a favor de dar a los niños de bajos recursos acceso a las vacunas contra el COVID-19 sin costo bajo el Programa Federal de Vacunas para Niños.