Países cafeteros piden a la industria actuar para evitar crisis humanitaria

Los productores de café de 35 países de África y América Latina hicieron un llamado a la industria para que incremente los precios de compra a los productores y evite así "una crisis humanitaria", informó este miércoles el gremio colombiano.

Así lo expresaron en una reunión en el Foro Mundial de Productores de Café en Nairobi, donde Colombia está representada por el presidente del Comité Directivo y Nacional de Cafeteros, José Sierra, y otros directivos de regiones productoras del grano, detalló la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en un comunicado.

En dicha reunión, pidieron a la industria del café "actuar con celeridad" para que se incrementen los pagos a los cultivadores, una reclamación que los productores americanos iniciaron hace años.

"La actual crisis de sostenibilidad económica de los productores de café debe abordarse inmediatamente antes de que se convierta en una crisis humanitaria", dice la declaración.

Los cafeteros subrayan que se debe poner un marcha un sistema basado en el principio de "corresponsabilidad" y "transparencia" para garantizar que todos los vínculos de la cadena productora sean rentables y saludables.

Según cifras de la Organización Internacional del Café (OIC) alrededor de 25 millones de familias, en su mayoría pequeños agricultores, producen café en el mundo.

"La mayoría de ellos ni siquiera pueden cubrir sus costos de producción y muchos de ellos ni siquiera pueden ganarse la vida para ellos y sus familias", explica la declaración.

En el mundo se consumen 1,4 billones de tazas de café cada día por las cuales los clientes finales pagan precios que hacen que la actividad pueda ser sostenible, según la organización.

"Sin embargo, la promesa de sostenibilidad generalmente se enfoca solo en dos de sus tres aspectos: ambiental y social. La sostenibilidad económica, el ingreso mismo de los caficultores, ha sido descuidado por la cadena de valor del café bajo la premisa de que 'el mercado es el mercado' y debemos dejarlo gobernar", explican los productores.

La declaración detalla que el contrato "C" actual se creó como la referencia de precio para una canasta de cafés arábigos suaves de calidad similar conocida como "centrales".

"Hoy, con varios cambios introducidos a lo largo del tiempo, se reconoce ampliamente que el precio basado en el contrato de futuros 'C' no cubre los costos de producción para la mayoría de los productores debido a varios factores, incluida la especulación de los fondos de cobertura que no comprenden o no les importa el café", puntualizan.

Recuerdan que en 1982, el precio del café fluctuó entre 1,18 y 1,41 dólares por libra en el mercado internacional.

Sin embargo, en 2018, el precio promedio de una libra de café arábiga en el mercado internacional fue de 1,01 dólares. El pasado 22 de marzo de 2019, el precio llegó a estar por debajo de los 0,95 centavos de dólar.

Eso significa que los productores de café han perdido más del 80 % de su capacidad de compra en las últimas décadas.

El empobrecimiento de los productores de café está destruyendo el tejido social en las áreas rurales de más de 40 países en África, Asia y América Latina, lo que lleva a un aumento de la criminalidad en las naciones productoras, a una mayor pobreza en las ciudades y a migraciones masivas hacia Estados Unidos y Europa.

En algunos países, la crisis actual se ha convertido en un incentivo para cambiar a cultivos ilegales porque los agricultores no pueden vivir solo del café.

Asimismo, la calidad y la disponibilidad del café también están amenazadas porque los productores no podrán pagar el cuidado adecuado de sus fincas, lo que lleva a un cuidado inadecuado de las matas y afecta la calidad del café.

Adicionalmente, los costos de producción se incrementan porque se deben adaptar a los efectos del cambio climático.