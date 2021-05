Los inversores han rechazado este año un número récord de planes de compensación para ejecutivos en votaciones no vinculantes de empresas que cotizan en Estados Unidos, objetando aumentos de pagas y la flexibilización de los objetivos de rendimiento a raíz de la pandemia de COVID-19, según un análisis de la consultora ISS Corporate Solutions.

Algunas empresas han argumentado que proteger el salario de los ejecutivos en una recesión es necesario para mantener a los altos directivos incentivados, dado el papel crucial que desempeñan en la dirección de su negocio.

No obstante, esa idea ha sido recibida cada vez con más escepticismo por parte de los inversores, que dicen que el cambio de objetivos de desempeño es injustificado y desmoraliza a los empleados que no está protegidos de igual forma.

En una cifra récord de 14 empresas del S&P 500 más del 50% de los inversores rechazaron los paquetes de pago para ejecutivos en lo que va de año. Ese número aumentará a medida que más ejecutivos se enfrenten a votaciones en las próximas semanas, según ISS Corporate Solutions. Los inversores rechazaron un total de 12 planes de pago de presidentes ejecutivos en el 2020.

“Aún nos quedan 200 reuniones o más, y es probable que veamos más fracasos”, dijo Brian Johnson, director ejecutivo de ISS Corporate Solutions.

El récord se alcanzó la semana pasada, cuando el 53% de los accionistas que invirtieron en la empresa de servicios petroleros Halliburton Co rechazó el plan de pago de US$ 22.3 millones del CEO Jeff Miller, unos US$ 10 millones más de lo que ganó en el 2019.

El operador de cruceros Norwegian Cruise Line Holdings Ltd también enfrentó una derrota de sus inversores en los planes de pago de ejecutivos el jueves, según una presentación de valores.

Este año, los inversores también rechazaron los planes de pago de ejecutivos de la empresa industrial General Electric Co , el minorista de café Starbucks Corp y el fabricante de chips Intel Corp.