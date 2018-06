Operadores con un ojo en el Mundial, otro en agitación de Brasil

Los volátiles mercados brasileños están llevando a los operadores a adoptar diferentes estrategias para seguir el Mundial de la FIFA de 2018 en Rusia, en especial, luego que B3 SA, el único operador de bolsa de Brasil, anunció que no habrá cambios en el horario de operaciones durante la competencia.

"La Copa del Mundo cambiará la atención del mercado, pero no eliminará la incertidumbre de Brasil", dice Raphael Figueredo, analista de Eleven Financial Research. "Se espera poca liquidez, pero no dejaremos de monitorear nuestras pantallas. Un ojo en el pez, otro en el gato", dice Figueredo.

"Cuando comience el partido de Brasil, lo veremos. Los mercados permanecerán abiertos, pero casi no habrá negocios", dice Luiz Roberto Monteiro, operador de la firma de corretaje Renascenca.

Monteiro apuesta que la escuadra brasileña no va camino a su sexto título. "Vendo Brasil, compro España y Alemania", dijo por teléfono.

10,000 simulaciones de los analistas de UBS tienden a estar de acuerdo. Los resultados predicen que el campeón Alemania ganará la Copa del Mundo, el mismo resultado que esperan los economistas de Commerzbank.

Por otro lado, el equipo de investigación macroeconómica de Itaú -el banco más grande de Brasil por valor de mercado- predice que Brasil ganará el trofeo en un partido de desquite contra Alemania.

"Junto con la fe en nuestra camiseta amarilla, nuestro modelo nos permite esperar que Brasil grite ’campeón’ por sexta vez después de un partido histórico el 15 de julio", según un informe.

"Aunque la liquidez disminuirá durante todos los partidos de Brasil, es imposible salir de la mesa de operaciones en este momento, ya que la incertidumbre electoral se mantiene en niveles altos", dice Ari Santos, gerente de negociación de acciones de H. Commcor, en una entrevista telefónica.

Los partidos de fin de semana serán el único momento para "disfrutar plenamente la Copa Mundial".