OPEP extiende recorte de producción para elevar precios ante debilitamiento económico

La OPEP acordó extender los recortes al suministro petrolero hasta marzo del 2020, dijeron tres fuentes del cartel, después de que los miembros del grupo superaron sus diferencias para apuntalar el precio del crudo en un contexto de debilitamiento de la economía mundial y un alza del bombeo en Estados Unidos.

Es probable que la decisión irrite al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había exigido a Arabia Saudita -líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo- que aumente su oferta de crudo y ayude a rebajar los precios si quiere el apoyo militar de Washington en su pugna con Irán.

El Brent llegó a subir US$ 2 en la sesión, acercándose a los US$ 67 por barril, después de que la Casa Blanca endureció sus sanciones a Venezuela e Irán -miembros de la OPEP-, reduciendo sus exportaciones petroleras.

La OPEP y un grupo de aliados liderado por Rusia han estado reduciendo el bombeo desde el 2017 para impedir el desplome de los precios en medio del aumento de la producción de Estados Unidos, que ha superado a Rusia y a Arabia Saudita como el mayor productor mundial de petróleo.

El temor a una menor demanda global por culpa de la guerra comercial entre Washington y Pekín se sumó a los retos que enfrenta el cartel integrado por 14 naciones.

"Arabia Saudita está haciendo todo lo que puede para lograr precios de US$ 70 el barril, pese a los deseos de Trump, pero no lo ha conseguido ni siquiera con la caída de las exportaciones iraníes y venezolanas. Las razones son la débil demanda y el crecimiento del esquisto en Estados Unidos", afirmó Gary Ross, de Black Gold Investors.

Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de crudo, no forma parte de la OPEP ni participa del pacto de producción. Un aumento de los precios del petróleo podría encarecer la gasolina, un asunto clave en los planes de reelección de Trump para el próximo año.

El Brent llegó a subir US$ 2 en la sesión, acercándose a los US$ 67 por barril, después de que los operadores citaron la decisión de la OPEP de extender los recortes. A las 1533 GMT operaba por debajo de los US$ 65.

El encuentro de la OPEP será seguido el martes por conversaciones con Rusia y otros aliados, que integran el grupo conocido como OPEP+.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el sábado que acordó con Arabia Saudita extender los recortes de producción actuales de 1.2 millones de barriles por día, o 1.2% de la demanda global, hasta diciembre del 2019 o marzo del 2020.

"Creo que nueve meses nos da espacio suficiente para esperar a que el mercado se equilibre", afirmó el ministro de Energía saudita, Khalid al-Falih, agregando que su país seguirá reduciendo los suministros a sus clientes en julio.