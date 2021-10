La comunidad internacional debe invertir mucho más y aumentar la escala y la velocidad de sus promesas de proteger la naturaleza y prevenir la pérdida de especies, dijo el domingo un funcionario de alto rango de la ONU antes de una nueva ronda de conversaciones mundiales sobre biodiversidad.

La primera parte de las negociaciones sobre biodiversidad de la “COP15″ comenzará el lunes en la ciudad china de Kunming, con el objetivo de generar impulso para un ambicioso acuerdo para revertir décadas de destrucción del hábitat causada por la invasión humana y el cambio climático.

David Cooper, subsecretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, dijo en una sesión informativa que los ministros que asistían a las reuniones virtuales esta semana deben mostrar más ambición y dar una “dirección política clara” a los negociadores, que buscarán llegar a un acuerdo final en Kunming en mayo de 2022.

Los grupos ambientalistas dicen que no hay tiempo que perder en la protección de hábitats y la disminución de las tasas de extinción, especialmente después de que los gobiernos no lograron completar ninguno de los objetivos de biodiversidad para 2020 acordados en Japón hace una década antes. Pero Cooper sostuvo que el nivel de urgencia aún no es suficiente.

“Actualmente, la mayoría de los países están gastando más fondos en subsidiar actividades que destruyen la biodiversidad de lo que gastan en conservarla, esto tendrá que cambiar”, señaló.

La ONU quiere que los países se comprometan a proteger el 30% de sus tierras para 2030, algo ya acordado por Estados Unidos y otras naciones. China aún no se ha comprometido, a pesar de implementar un sistema de “protección ecológica” que pone el 25% de su territorio fuera del alcance de los desarrolladores.

Cooper dijo a periodistas que es importante que todos los países protegieran más sus ecosistemas, pero señaló eso no sería suficiente en sí mismo para corregir la pérdida de biodiversidad.