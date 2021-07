La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló contratos directos por 797 millones de pesos (casi US$ 40 millones) entre una red de empresas fantasmas y un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La asociación reportó que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado y dependiente de la Sader, adjudicó de forma directa este monto entre el 2019 y 2020 a un grupo de compañías con accionistas y operadores que han participado en “desvíos millonarios” del Gobierno.

En la red están las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter.

“Recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas”, reportó MCCI en su investigación.

La Segalmex es un organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “rescatar el campo” con apoyos a pequeños y medianos productores, buscar la “autosuficiencia alimentaria”, distribuir alimentos básicos, controlar precios y fomentar la productividad de las comunidades rurales.

Pero las adquisiciones de Segalmex han despertado críticas e, incluso, el Gobierno cesó en junio del 2020 al director de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira, “entre acusaciones de corrupción”, según recordó MCCI.

Las empresas de esta red fantasma ya habían participado en operaciones irregulares con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de acuerdo con la investigación.

Inclusive, el socio y representante de tres de estas compañías es dueño de una empresa fantasma que está en la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de sociedades que simulan operaciones, reportó MCCI.

“Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre el 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales”, apuntó la organización.

Ni la Segalmex ni la Sader se han pronunciado sobre la investigación.

Tampoco se ha comprobado el cumplimiento de los contratos, que ya habían despertado señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La importancia de estos contratos era tan grande que, según Segalmex, el no adquirir los costales y las tarimas para el almacenaje de granos podía derivar en pérdidas por US$ 18,000 millones de pesos (900 millones). Las empresas incumplieron con la entrega y no fueron sancionadas”, indicó MCCI.