Oligarcas rusos en la lista de EE.UU. enfrentan más escrutinio

Los oligarcas multimillonarios de Rusia están comenzando a enfrentar escrutinios adicionales al menos sobre algunas transacciones financieras luego de que Estados Unidos publicara una lista de ricos rusos identificados como aliados del presidente Vladimir Putin.

Un millonario ruso de la lista, que habló bajo condición de anonimato, dijo que le preocupa que un acuerdo con socios extranjeros que se espera lograr en los próximos meses pueda fracasar.

Otro dijo que su reputación ha sido seriamente dañada desde que el Departamento del Tesoro publicó un informe ordenado por el Congreso la semana pasada en el que identifica a 210 multimillonarios y altos funcionarios gubernamentales rusos.

Financial Integrity Network, una firma con sede en Washington que asesora a bancos y otras empresas sobre las amenazas financieras ilícitas, instó a los clientes a analizar las transacciones que involucran a cualquier persona incluida en la lista.

La firma sugirió tratarlos como "personas políticamente expuestas", una clasificación regulatoria para las personas que presentan un mayor riesgo de estar involucradas en sobornos o corrupción debido a su posición e influencia.

El Congreso exigió la lista en medio de un clamor bipartidista para castigar a Rusia por su intervención en las elecciones presidenciales del 2016. Las respuestas iniciales indican que la lista por sí sola penaliza a la elite del Kremlin, pero también les da a los rusos suficiente tiempo para redesplegar activos con el fin de evitar sanciones financieras.

Nuevas relaciones

"Sería muy difícil en el futuro inmediato tener nuevas relaciones hasta que se resuelva este tema de las sanciones", dijo Bruce Marks, un abogado en Filadelfia que está asesorando a clientes rusos sobre las sanciones. Aun así, varios de los rusos mencionados en la lista dijeron que no esperaban que esto afectara sus negocios o relaciones personales.

Andrey Kostin, jefe del banco estatal VTB, dijo a la televisión estatal que estar en la lista no había supuesto ningún cambio para él y que no tiene cuentas en el extranjero.

La unidad estadounidense de una empresa propiedad de uno de los multimillonarios incluido en la lista, Dmitry Pumpyansky, lanzó una oferta pública inicial de US$ 500 millones horas antes de que se publicara la lista.

Putin calificó la lista y los informes complementarios como un "acto hostil", pero dijo que se abstendrá de represalias por el momento.

Deuda rusa

Una declaración publicada junto con la parte no clasificada del informe hizo hincapié en que no era una lista de sanciones. El informe fue publicado por el Departamento del Tesoro, no por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que forma parte de dicho organismo y que anuncia las sanciones.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sugirió que al menos algunas de las personas podrían ser sancionadas: "Habrá sanciones derivadas de este informe", dijo Mnuchin durante una audiencia en el Senado el día posterior a la publicación de la lista.

"Si pretenden sancionar a las personas de la lista, simplemente les están avisando de que podrían ser las siguientes", dijo Erich Ferrari, fundador de Ferrari & Associates en Washington.

Incluso antes de que se anunciara la lista, algunos empresarios habían comenzado a convertir las transferencias de dólares a euros para evitar el uso de cuentas en Estados Unidos, dijo Andrey Pozhitkov, jefe de desarrollo de negocios en Moscú de UFG Wealth Management.

"Activos cuestionables"

Aquellos que esperan ser nombrados o sancionados "probablemente comenzaron a deshacerse de activos cuestionables en agosto" cuando la ley entró en vigencia, dijo Ferrari.

Los demócratas en el Congreso no están contentos con los informes de Mnuchin. El Tesoro cumplió su fecha límite para presentar tres documentos separados: un informe sobre las sanciones del sector de defensa, uno sobre el impacto de sancionar la nueva deuda soberana rusa, y un tercer documento en el que se incluye un listado de oligarcas próximos a Putin.

Pero el Tesoro admite que utilizó una lista de Forbes de multimillonarios rusos, junto con otras fuentes públicas, para recopilar el informe público sobre los oligarcas.