Las inversiones internacionales en el mundo cayeron 20%, hasta US$ 572,000 millones, en el primer semestre del año respecto al segundo semestre del 2018, según la OCDE, que lo relaciona en particular con la incertidumbre económica y las tensiones comerciales.

El descenso se aceleró conforme avanzaba el año, ya que fue de 5% a US$ 361,000 millones en el primer trimestre, pero de 42% en el segundo con US$ 210,000 millones, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe.

La mejor prueba del impacto de las tensiones comerciales es el bajón de los flujos a Estados Unidos procedentes de China, que pasaron de un pico de US$ 16,000 millones en el segundo semestre del 2016 a US$ 1,200 millones en el primero del 2019.

En total, Estados Unidos recibió US$ 151,000 millones del exterior entre enero y junio, frente a los US$ 208,000 millones entre julio y diciembre del pasado año.

Los otros dos países que sufrieron los descensos más pronunciados en términos absolutos fueron Holanda (de US$ 73,000 millones a US$ 13,000 millones) y el Reino Unido (de US$ 44,000 millones a US$ 13,000 millones).

También fueron muy significativas las evoluciones de Bélgica (de US$ 28,000 millones en el segundo semestre del 2018 a US$ 23,000 millones negativos en el primer semestre del 2019), Irlanda (de US$ 41,000 millones a US$ 6,000 millones negativos) o Italia (de US$ 21,000 millones a US$ 7,000 millones).

España formó parte de ese grupo con flujos de entrada negativos, que normalmente ilustran la venta de activos por inversores extranjeros: pasó de US$ 7,000 millones positivos en la segunda mitad del 2018 a US$ 2,000 millones negativos entre enero y junio.

En el extremo opuesto, Alemania captó inversiones por US$ 22,000 millones en la primera mitad de este año, cuando en el último semestre del 2018 sólo había recibido US$ 1,000 millones.

Los principales receptores de inversiones en el mundo fueron, por detrás de los US$ 151,000 millones de Estados Unidos, China (US$ 82,000 millones, después de US$ 78,000 millones), Francia (US$ 33,000 millones, tras US$ 38,000 millones), Brasil (US$ 28,000 millones, tras US$ 27,000 millones) y la India (US$ 27,000 millones, tras US$ 20,000 millones).