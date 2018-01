Los norcoreanos usan ropa hecha de piedra, revela investigación

- / -

FOTO 7 | Una mochila Kanken de Fjallraven es exhibida en una tienda en Singapur el 28 de noviembre del 2017. La industria global de fibra de vinilón estaba valorizada en US$ 443 millones en el 2016 y se prevé que alcance US$ 539 millones para el 2022, según Orbis Research. La compañía sueca de ropa de exterior Fjällräven utiliza una forma de vinylon, Vinylon F de Japón, en productos que incluyen esta mochila Kånken. Fjällräven no obtiene material de Corea del Norte, dijo un portavoz de la compañía. (Foto: Reuters)