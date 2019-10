Las protestas en Chile han llegado de sorpresa, lo que advierte contra explicaciones simples de las mismas. De hecho, siempre se debe tener precaución cuando la pregunta es cómo interpretar los disturbios civiles.

En el caso de Chile, tiene los salarios reales más altos de América Latina, la desigualdad de ingresos ha disminuido mayormente y la esperanza de vida es superior al promedio de la región. Según los estándares latinoamericanos, Chile tiene una baja tasa de delincuencia y un alto grado de orden público. Chile ha realizado elecciones abiertas y honestas, y transferencias pacíficas de poder, desde 1990.

Si usted cree que los manifestantes se quejan de las condiciones en Chile, bueno, por supuesto que sí. Pero igual se necesita una teoría de por qué las personas en los países vecinos, que generalmente están peor en múltiples dimensiones, no están también en las calles. Esto es difícil de explicar, y sugiere que hay múltiples y complejas causas de los disturbios en Chile, y quizás también en muchos otros países.

Se ha intentado culpar al “neoliberalismo” en Chile y la historia de “los Chicago Boys”. Pero una vez más, el enigma es por qué muchos en las naciones latinoamericanas en peor situación no están aún más molestos. El neoliberalismo, por ejemplo, parece haber permitido a Chile evitar el relativo declive de Argentina. Una buena regla general es que si su hipótesis no explica las variaciones transversales entre naciones o regiones, probablemente no está bien pensada.

En segundo lugar, una protesta contra las malas condiciones no es lo mismo que una protesta contra la desigualdad. Muchas quejas chilenas giran en torno al sistema de pensiones, la atención médica, el derecho al agua, el transporte público, las escuelas y la corrupción. ¿Los chilenos están molestos porque sus opciones de transporte no son mejores? Esa es una queja en términos absolutos. ¿O están molestos porque viajan en metro mientras que muchos de los ricos tienen autos privados con conductores? Esa es una queja relativa.

La respuesta dependerá del manifestante, y en prácticamente todas las protestas en todo el mundo habrá personas con ambos motivos. Pero algunos comentaristas norteamericanos intentan equiparar estos dos rencores y subsumirlos a todos bajo el título de desigualdad. Nadie cree en esto.

Su interpretación de esta pregunta, ya sea que las quejas sean absolutas o relativas, influirá en la forma en que intenta abordar las protestas. ¿Es la respuesta reducir la brecha entre ricos y pobres? ¿O es simplemente mejorar los servicios públicos?

Como cuestión general, no es fácil encontrar correlaciones sistemáticas entre la desigualdad de altos ingresos y el malestar social. En muchos casos, la desigualdad de ingresos conduce a una población no involucrada o desanimada, tal y como en EE.UU. muchas de las personas en peor situación también son las menos propensas a votar.

Muy a menudo, la respuesta a malas condiciones objetivas tiene mucho que ver con el marco subjetivo de dichas condiciones. Y en ese sentido, puede ser útil señalar varias características relevantes de la situación chilena.

Quizás lo más importante es que la democracia de Chile ha sido exitosa durante el tiempo suficiente para que las expectativas sean relativamente altas, y en cierta medida Chile considera que sus pares son las otras naciones de la OCDE (Chile es el primer miembro de la OCDE en Sudamérica). Es importante tener en cuenta que Chile presenta una alta desigualdad de ingresos según los estándares de la OCDE, pero no según los estándares latinoamericanos.

Otra observación: la desigualdad de ingresos es a menudo más irritante cuando las diferentes clases económicas se ven regularmente. Mucha de la actividad económica y social chilena se concentra en Santiago, al igual que en Corea del Sur es en Seúl y en Singapur, bueno, en ... Singapur. Creo que en estos tres países el sentimiento de desigualdad y envidia es peor por esa razón. Por el contrario, si usted es una persona de clase media-baja en, por ejemplo, Misisipi, vería la mansión y el avión privado de Bill Gates como si fuera de un universo diferente.

También descubrí que Chile tiene un conjunto relativamente complejo de expectativas sociales en términos de clase, vestuario y antecedentes educativos, y un conjunto relativamente limitado de expectativas para las mujeres. Estas presiones de conformidad pueden contribuir al descontento.

Otro punto relacionado es que Chile tiene un porcentaje relativamente bajo de ciudadanos indígenas en comparación con muchas otras naciones latinoamericanas. Por lo tanto, muchos chilenos más pobres pueden, aunque solo inconscientemente, considerarse como versiones menos exitosas de los chilenos más ricos, en lugar de percibirse como pertenecientes a un grupo completamente diferente, con un idioma y costumbres diferentes. Me ha encantado el tiempo que he pasado en Chile, donde he visitado prácticamente todas las regiones y disfruto del pueblo chileno. Sin embargo, encuentro que hay algo un poco monótono y opresivo en su espíritu nacional.

Estas son todas especulaciones, me doy cuenta, y respuestas apenas definitivas. Es importante tomarlas con ese espíritu, y de la misma manera, tener cuidado con las teorías simplistas extraídas de la política interna sobre los disturbios civiles en lugares lejanos.

Por Tyler Cowen