Mundo







No está claro que se vaya a encontrar una vacuna contra Covid-19, según Alianza mundial de vacunas “Uno de los desafíos es que no sabemos si podremos hacer una vacuna”, precisó el jefe de la GAVI. “Soy bastante optimista, por lo que sé de la ciencia, pero no tenemos ninguna certeza sobre el concepto” de ese remedio.