El Niño puede amargar cosecha en cinturón cafetero de Brasil

El Niño podría abrir la ducha en las zonas de café arábica de Brasil a partir de mayo, justo cuando comienza la cosecha. Esa sería una mala noticia para la calidad del grano en el proveedor más grande del mundo.

Se espera precipitaciones por encima del promedio en el sur de Minas Gerais, en el cinturón de café arábica de la nación, para fines de mayo y hasta julio, que es cuando generalmente se cosechan la mayoría de los granos, dijo por teléfono Celso Oliveira, meteorólogo en Somar Meteorologia, en Sao Paulo.

El fenómeno de El Niño, que altera los patrones climáticos en todo el mundo, podría abrir el camino para más lluvias en la región central de Brasil, dijo.

Estados Unidos declaró que un débil El Niño está en marcha en el Pacífico ecuatorial y podría durar varios meses más. La lluvia "puede estar acompañada por vientos, que generalmente hacen que los granos caigan al suelo", dijo.

Si bien el clima húmedo no obstaculiza el volumen del cultivo, que tiende a ser grande en la mitad del ciclo bienal de menor rendimiento, no es bueno para la calidad, que ya está siendo cuestionada después de varias floraciones que el año pasado generaron granos en diferentes etapas de maduración, explica Francisco César Di Giacomo, un agricultor en el municipio de Sao Goncalo do Sapucai, estado de Minas Gerais.

"La uniformidad del grano será un desafío este año, ya que el nivel de café madurado que cae al suelo será alto", dice Di Giacomo. "Eso también es una mala noticia para los precios, ya que una menor calidad significa incluso menos ingresos para los agricultores".

Pero no todos están de acuerdo.

El periodo de junio a agosto "no se ve particularmente húmedo en nuestro pronóstico", asegura Joel Widenor, director de servicios agrícolas de Commodity Weather Group LLC en Bethesda, Maryland.

Las precipitaciones en las áreas clave del café probablemente serán promedio o por debajo de lo normal, dijo por teléfono. "Podría haber algunas lluvias a principios de la cosecha y luego disminuir gradualmente".