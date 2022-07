“Con suerte, otras compañías harán lo mismo”, dijo en Twitter. El ejecutivo también dijo que Musk Foundation, que otorga subvenciones privadas, “planea donar directamente a las familias”.

Más detalles serán anunciados el próximo mes, tuiteó Musk. No entregó detalles en su tuit.

“Los niños lo valen si es posible”, escribió.

Esta semana surgieron noticias de que Musk es el padre de gemelos de ocho meses cuya madre es una ejecutiva sénior de su startup de inteligencia artificial Neuralink. En abril, Musk y Shivon Zilis, directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, solicitaron a un juez del condado de Travis que cambiara los nombres de sus dos hijos. La petición fue informada por primera vez por Insider, revelando la existencia de dos de los nueve hijos de Musk al mundo. Zilis es una exempleado de Bloomberg Beta, la rama de capital de riesgo de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

La publicación de Musk en las redes sociales el viernes fue en respuesta a un usuario de Twitter que le preguntó al multimillonario qué les diría a aquellos que no tienen muchos hijos por razones económicas. Nick Cannon, el presentador de televisión que el jueves dijo que está “junto” a Musk en lo que respecta a una familia numerosa, también fue incluido en la respuesta. Cannon tiene siete hijos.

Esto ofrece Tesla actualmente

Tesla actualmente ofrece opciones de beneficios y licencias a todos los empleados de tiempo completo en Estados Unidos, según el último informe de impacto de la compañía. Estos incluyen hasta US$ 40,000 en servicios de fertilidad; tanto como US$ 25,000 en servicios de adopción; hasta US$ 25,000 en servicios de reproducción, incluidos donantes y subrogación; 16 semanas de licencia familiar remunerada y pago de nueve semanas de licencia por maternidad. La compañía también ofrece cinco días de cuidado infantil suplente para los empleados.

“Queremos que nuestros beneficios sean atípicos en la industria manufacturera”, dijo la compañía en el informe.

Crisis del cuidado infantil en EE.UU.

El aumento de los costos del cuidado de los niños y la falta de licencia familiar garantizada agobian a muchas familias estadounidenses.

La falta de cuidado infantil asequible es en parte culpable de que muchas mujeres salieran fuera de la fuerza laboral durante la pandemia, especialmente a medida que las empresas obligan a los empleados a volver a la oficina. (Musk recientemente envió un correo electrónico a los empleados de Tesla exigiendo que todos pasen un mínimo de 40 horas semanales en la oficina).

El año pasado, más de la mitad de los padres de niños menores de 15 años informaron haber gastado 20% o más de los ingresos de su hogar en cuidados infantiles, según una encuesta del sitio de contratación Care.com. Ese costo supera el umbral del 7% que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. utiliza como definición de referencia para el cuidado infantil asequible.

En EE.UU., el 44% de todos los trabajadores, en particular las personas de bajos ingresos, las mujeres y las personas de color, no están cubiertos por la Ley de Licencia Familiar y Médica, lo que significa que sus trabajos no serán mantenidos para ellos, incluso si quieren tomar tiempo libre no remunerado cuando tienen un nuevo bebé o se enferman. Los estadounidenses y sus familias pierden alrededor de US$ 22,500 millones en salarios anualmente debido a la falta de licencias familiares y médicas pagadas, según el grupo de expertos Center for American Progress.