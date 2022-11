La actividad de apuestas se ha visto favorecida por los horarios en los que se juegan los partidos durante los meses de invierno en Europa, cuando hay menos gente de vacaciones en comparación con los torneos anteriores celebrados en verano, escribió en una nota el analista James Rowland Clark .

Eso le está dando un impulso adicional a la industria del juego, que también se ha beneficiado de la “rigidez” del crecimiento observado durante los confinamientos, dijo.

Los resultados de los partidos en Catar hasta ahora han sido “marginalmente amigables para los operadores”, dijo el banco, y señaló que hasta el mediodía del viernes había cinco juegos empatados, un resultado que generalmente beneficia a los compiladores de probabilidades, ya que la mayoría de los apostadores tienden a apostar a que un equipo gana. Otros cuatro encuentros han terminado en empate desde entonces.

El torneo de este año es el primer evento deportivo mundial que se lleva a cabo desde que se levantaron las restricciones a las apuestas deportivas en Estados Unidos, según Bloomberg Intelligence.

BI pronostica US$ 1,700 millones en apuestas de Estados Unidos, aunque eso representa solo una fracción de los US$ 7,600 millones apostados en el Super Bowl y los US$ 3,100 millones en el March Madness del campeonato de la división de baloncesto masculino de la NCAA, escribió el analista Brian Egger .

Según Barclays, que citó datos de la firma de inteligencia de apuestas H2 Gambling Capital, los clientes de corredores de apuestas con licencia apostarán alrededor de US$ 400 millones en cada partido de grupo jugado en esta Copa Mundial de la FIFA, alrededor de US$ 1,000 millones por juego eliminatorio y hasta US$ 2,500 millones en la final.

Sin embargo, los analistas advirtieron que la crisis del costo de vida y el período previo a la Navidad podrían ejercer presión sobre las carteras de apuestas de los clientes.