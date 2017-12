Multa récord de la UE sobre Google buscaba impacto disuasivo

La Unión Europea apuntó a un "efecto disuasivo" sobre Google y otros gigantes de la tecnología cuando ordenó al proveedor de búsquedas en Internet pagar 2,400 millones de euros (US$ 2,800 millones) por infringir la ley antimonopolio sobre cómo muestra anuncios de compras.

Los reguladores sopesaron "la necesidad de garantizar que la multa tuviera un efecto suficientemente disuasivo no solo en Google y Alphabet, sino también en empresas de un tamaño similar y con recursos similares", dijo la Comisión Europea en un informe de 215 páginas dando detalles de su investigación de siete años sobre la empresa.

Los ingresos "particularmente altos" de la matriz de Google, Alphabet Inc., también determinaron el tamaño de la multa, dijo la UE.

La penalidad, impuesta en junio, fue más del doble de una multa anterior de 1,000 millones de euros impuesta sobre Intel y venía con la amenaza de más multas diarias para Google si no cumplía con una orden de ofrecer igual trato a los servicios rivales de comparación de compras.

Las grandes cifras para los grandes nombres de la tecnología han sido un tema para la comisaria de la Competencia de la UE, Margrethe Vestager, quien ordenó a Apple Inc. pagar unos 13,000 millones de euros en impuestos el año pasado.

"Es muy sorprendente hablar de disuasión cuando el comportamiento es novedoso, como en el caso de Google", dijo Dirk Auer, investigador del Instituto de Competencia e Innovación de la Universidad de Lieja.

"Las grandes multas solo pueden tener un efecto disuasorio si las empresas saben que su comportamiento puede infringir la ley. Aquí, el comportamiento no figura en la lista" en la prioridad de cumplimiento de la UE y "Google está impugnando este mismo punto" en su apelación ante el tribunal.

La UE defendió su medida de imponer una multa en un caso que planteó algunas cuestiones nuevas, en una industria joven que no ha investigado a fondo antes de ahora.

"Incluso si la conducta puede tener ciertas características que no han sido examinadas en decisiones pasadas, esto no impide la imposición de una multa", dijo en el documento.

"Al contrario de lo que Google afirma, Google y Alphabet cometieron la infracción descrita en esta decisión de forma intencional o negligente" y la compañía "no pudo ignorar el hecho de que Google tenía una posición dominante en los mercados nacionales para la búsqueda general".

La multa se basó en los ingresos del servicio de comparación de compras de Google en 13 países europeos, incluidas las ventas de los resultados de productos pagos y los anuncios de texto que se muestran en el sitio web de Google Shopping. Esa cantidad se multiplicó por una cifra que fue encubierta en el documento de la UE.

"Me pregunto si fue razonable incluso para la comisión imponer alguna multa en absoluto", dijo Damien Geradin, profesor del Centro de Derecho y Economía de la Universidad de Tilburg. Las explicaciones de los reguladores "no logran convencer de que sea necesario" un multiplicador adicional de la sanción y el tamaño de la multa debe reflejar la gravedad de la infracción, "la cual no podría ser tan grave ya que la comisión estaba dispuesta a resolver el caso" en una etapa anterior de su investigación.

Google dijo en un comunicado que aunque no está de acuerdo con la decisión y la apeló, también "implementó un remedio, según lo ordenado por la CE, para garantizar la igualdad de trato para los competidores".