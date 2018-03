Muere fundador de Toys 'R' Us una semana después de anuncio de cierre de juguetería

El fundador de la cadena de jugueterías Toys 'R' Us, Charles Lazarus, murió este jueves, una semana después de que la compañía anunciara su cierre en Estados Unidos.

"Ha habido muchos momentos tristes para nosotros en Toys 'R' Us en las últimas semanas, pero ninguno tan devastador como la noticia de hoy de la muerte de nuestro querido fundador Charles Lazarus", indicó la cadena.

Lazarus falleció a los 94 años y desde hace más de dos décadas estaba alejado del control de la compañía que fundó en 1948 como una pequeña tienda de puericultura y que luego se convirtió en la gigantesca cadena de juguetes, reconocible por su jirafa de mascota.

"Fue el padre del negocio de los juguetes", dijo Michael Goldstein, a quien Lazarus entregó la dirección de la empresa en 1994, que mantuvo hasta 1998. "Sabía de juguetes y los amó y amaba a los niños que iban a la tienda", añadió, citado por la cadena CNN.

La semana pasada, la compañía anunció el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos, lastradas por el comercio en internet, y que podría hacer lo mismo en el extranjero.

El grupo, que en setiembre del 2017 se declaró en bancarrota, no logró pagar su deuda ni encontrar un comprador.

La decisión pone en peligro cerca de 30,000 puestos de trabajo, la mitad de los que tiene la compañía.

Salva Toys 'R' Us

La empresa está a la espera de la autorización de la justicia estadounidense para proceder a la liquidación del inventario de sus 735 tiendas en Estados Unidos, según indicó la semana pasada en una nota.

Con los días contados, un empresario lanzó una campaña en internet para recaudar US$ 1,000 millones para salvar la cadena.

La campaña "Salva Toys 'R' Us" arrancó con US$ 200 millones, donados por el multimillonario Isaac Larian, presidente de la empresa de juguetes MGA Entertainment y cerebro de la iniciativa.

"Si no hay Toy 'R' Us, desaparece el negocio de los juguetes", dijo Larian, que indicó que el 10% de las ventas de los juguetes de la marca Little Tikes, de la empresa que dirige, serán destinados a la campaña.

Los US$ 1,000 millones se utilizarían en una oferta para adquirir todos o algunos de los activos de Toys 'R' Us a través del proceso de bancarrota, explicó.

La campaña cierra el 28 de mayo, cuando se celebra el feriado del día de los Caídos en Estados Unidos. Pasadas las 21H30 GMT de este jueves, había recaudado US$ 200’015,052, con donaciones de entre US$ 5 y US$ 100 de miles de usuarios.

Amy Walter, portavoz de Toys 'R' Us, dijo que conocía la campaña, pero que la empresa no comentaría sobre ella.