Al cierre de este año habrá 673,000 millonarios en América Latina, una cifra que dentro de cinco años (para el 2024) ascenderá a 855,000 millonarios, esto es un ascenso de 27% o para que se entienda en números reales de 182,000 personas.

Así lo revela el más reciente informe sobre la riqueza mundial publicado por el Credit Suisse Research Institute, que evaluó el ingreso de 5,100 millones de personas en todo el mundo.

Según esta investigación, América Latina es la región que más crecerá este año en cuanto al número de millonarios, pues el monto de la riqueza total cerrará el 2019 en US$ 9.9 billones, esto es 4.9% más que la misma cifra del 2018. Si el análisis se hace por riqueza per cápita, el monto también será mayor en el 2019 frente al año pasado, pues los US$ 22,502 que el informe de Credit Suisse son 3.2% más que el mismo indicador del año pasado.

América Latina está por encima de Norteamérica, donde la riqueza de los millonarios este año sumará US$ 114.6 billones, y aunque la cantidad es mayor a la de nuestra región, no aumenta tanto (3.7%) como la de los latinoamericanos. Tampoco lo hace en cuanto a ingreso per cápita, donde un millonario nortamericano en promedio tiene una riqueza de US$ 417,694 por adulto, esto es 2.7% más que lo registrado en el 2018.

“No se trata de hablar de una una riqueza en cada región, sino en el mundo. Esto influye en América Latina o en cualquier zona y se debe al progreso económico global, a pesar de las tensiones comerciales. En estas economías funciona un modelo en el que se exprime y exige la competencia individual (...) hay un estado donde el trabajo se ha venido reemplazado por tecnologías más costosas, pero a la vez más productivas y eso se siente en la economía. Tenemos mejores condiciones de vida, aunque hay que aclarar que no calidad de vida”, indicó Rubén Sánchez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario en Bogotá.

La región-país que ponen en el primer lugar en cuanto a crecimiento de la riqueza este año es India, donde el patrimonio total de los millonarios sumará US$ 12.61 billones, esto es una cifra 5.2% más alta que la registrada el año pasado. En cuanto a la riqueza por adulto, los US$ 14,569 que tendrá en promedio cada millonario en India son 3.3% más que los que tuvo el año pasado.

De hecho, según el informe, India y China son los dos países que más aumentarán el número de millonarios al 2024, en promedio 56% y 55%, respectivamente.

La investigación detalla un dato aún más revelador de China: “la riqueza en China comenzó el siglo desde una base más baja, pero creció a un ritmo mucho más rápido durante los primeros años. Este fue uno de los pocos países que evitó el impacto de la crisis financiera mundial. El progreso de China le ha permitido reemplazar a Europa como principal fuente de crecimiento de la riqueza mundial y va a reemplazar Japón como el país con el segundo mayor número de millonarios”, explicó Urs Rohner, director de Credit Suisse Group AG en el informe.

A modo general, la riqueza mundial este año sumará US$ 360.6 billones, esto es un crecimiento de 2.6%. Este mismo dato en el 2017 fue de US$ 351.5 billones, cifra que subió a US$ 345.4 billones en el 2018. Por número de millonarios, EE.UU. lidera el ranking con 18.61 millones; y le sigue Japón con 3.02 millones; y el podio lo completa Reino Unido, con 2.46 millones de ricos.

La República de Colombia

Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE)