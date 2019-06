Es el momento de mirar carreteras y desaladoras chilenas: CMB

El mayor administrador de fondos en infraestructura de Chile está visitando inversionistas extranjeros para convencerles de que es el momento de mirar al país sudamericano.

CMB-Prime recientemente concluyó el proceso de levantar US$ 400 millones para su tercer fondo, principalmente recaudados de fondos de pensiones y empresas de seguros locales.

Ahora está buscando unos cuatro o cinco proyectos para invertir ese dinero de la mano de fondos extranjeros, dijo Alfonso Yáñez , gerente de inversiones de CMB-Prime. No quiso dar nombres de potenciales socios, pero dijo que habría noticias en 2019 sobre al menos su primera inversión del fondo.

Chile está en “una coyuntura en infraestructura tremendamente atractiva”, dice Yáñez. Los fondos están buscando rentabilidad en un entorno de retornos decrecientes en renta fija y renta variable que la infraestructura puede dar.

Además, Chile tiene un gran déficit en el sector. A esto se suma el anuncio este mes de que el gobierno busca acelerar la inversión en infraestructura para así dar un empujón a la alicaída economía, dice Yáñez.

El fondo busca una rentabilidad de 6% y 9% por año encima de la inflación. A modo de comparación, en lo que va del 2019 el índice accionario IPSA ha caído un 1% y el rendimiento nominal de un bono a 10 años del gobierno está en mínimos históricos de un 3.4%.

El fondo buscará oportunidades tanto en infraestructura pública, como concesiones de carreteras o servicios de transmisión de energía, como en infraestructura privada, como plantas desaladoras que sirvan a la minería.

CMB-Prime calcula que por año en Chile se invierten unos USD3 mil millones en obras de este tipo. Buscando usar la infraestructura para apuntalar la economía, el gobierno también anunció una cartera de inversiones de US$ 14,000 millones y que aceleraría la concesión de US$ 1,400 millones en inversiones este año.

En el primer trimestre la economía chilena creció sólo un 1.6%, su menor ritmo de expansión desde el segundo trimestre del 2017.

Chile ya es el país con la mejor infraestructura de América Latina, según el Foro Económico Mundial. No obstante, un estudio del 2018 de la Cámara Chilena de la Construcción calculó el déficit en infraestructura en Chile en US$ 175,000 millones que se debería invertir en los próximos 10 años, de los cuales unos US$ 61,000 millones sólo se requiere en vialidad urbana, US$ 25,000 millones en telecomunicaciones y US$ 20,000 millones en vialidad interurbana.

Otro punto a favor es que desde noviembre del 2017, las administradoras de fondos de pensiones chilenas están facultadas para realizar inversiones en activos alternativos, dentro de los que se cuentan las obras de infraestructura.

Los fondos manejan unos US$ 200,000 millones en activos, en un país con un PBI de aproximadamente US$ 270,000 millones. En cuanto a montos, “lo que se viene el próximo año va a ser algo no visto en el pasado”, dice Yáñez.