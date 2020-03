Mohamed El-Erian: Falta de coordinación mundial es preocupante

Mohamed El-Erian dijo que los responsables políticos de todo el mundo harán todo lo posible para evitar que el coronavirus provoque una depresión económica más profunda, pero señaló que es preocupante que la coordinación de políticas internacionales no sea tan sólida como lo fue en el pasado.

“Anticipo un enfoque de política de lo que sea necesario tanto en los bancos centrales como en las agencias gubernamentales”, dijo El-Erian, asesor económico principal de Allianz SE, en una entrevista con Bloomberg Radio el lunes. Una parada económica repentina “es particularmente peligrosa porque destruye tanto la demanda como la oferta, y eso es lo que estamos viviendo en este momento”.

Los responsables de políticas “tienen mucho terreno por recuperar” a medida que el alcance del problema se vuelve más claro, dijo El-Erian, quien también es columnista de Bloomberg Opinion.

Este experto dijo que no ve paralelos directos con el comienzo de la crisis en el 2008 porque no le preocupan los bancos y los posibles problemas con el sistema de pagos y liquidaciones. Pero señaló que hay otra comparación más preocupante: las autoridades económicas mundiales hasta ahora no están actuando en concierto como lo han hecho en el pasado.

“El alcance de la coordinación de políticas mundiales es mucho menor, y ya se trate del coronavirus, de la dependencia excesiva de liquidez, de unos precios de mercados incorrectos durante mucho tiempo, es un problema global que requiere medidas colectivas”, manifestó.

Pero el tipo de medidas que los líderes del Grupo de los 20 tomaron durante la crisis financiera mundial, cuando se reunieron en Londres para coordinar una respuesta, probablemente será más difícil ahora, dijo El Erian.

“Lo malo, en relación con el 2008, es que no vamos a tener una Cumbre de Londres rápidamente” que permita fijar un fondo económico”.