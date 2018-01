Más de la mitad de los estadounidenses no usa todos sus días de vacaciones

El 54% de los trabajadores en Estados Unidos no utilizó todos sus días de vacaciones en el 2017, lo que representó una pérdida de US$ 236,000 millones en gasto directo, según un informe realizado por " Project: Time Off".

El movimiento que apunta la falta de planificación de las vacaciones como causa principal, señala, con todo, que la media de días de descanso rozó los 17 en el 2017, un día más que en el 2014, año en el que la tendencia tocó fondo.

Por este motivo, más de 600 organizaciones impulsaron el Día Nacional para Planear Vacaciones, que se celebra hoy, y que busca revertir la tendencia por la que más de 50% de estadounidenses no dedican su tiempo a diseñar sus vacaciones.

Aun así, el estudio de "Project: Time Off", organización que busca romper el "estigma" que acarrea el hecho de irse de vacaciones, sostiene que el 54% de trabajadores dejaron un total de 662 millones de jornadas libres sin usar.

De haberse invertido este tiempo en hacer turismo, se calcula que se hubieran generado US$ 128,000 millones de gasto directo, con un impacto total en la economía de Estados Unidos de US$ 236,000 millones.

El estudio se basa en una encuesta a más de 7,000 estadounidenses que trabajan más de 35 horas y a los que los días libres no se les descuenta del salario.

Idaho es el estado donde más trabajadores no disfrutan de todos sus días libres, 78%, y es la región donde están particularmente concienciados sobre la dedicación total al empleo - 10% más que la media del país -, además de tener una mayor preocupación sobre el hecho de parecer reemplazables en su ausencia.

Le siguen New Hampshire, Alaska y Dakota del Sur, este último temeroso de la cantidad de trabajo acumulado con la que tendrían que lidiar a la vuelta, mientras que en la capital del país y San Francisco y Tampa (Florida) son las ciudades con menos vacaciones.

En cambio, sólo el 38% de los trabajadores de Maine no utilizó todos sus días libres, siendo el estado que encabeza la lista, mientras que Pittsburgh (Pensilvania) es la ciudad que más provecho sacó de sus días disponibles, seguido de Chicago, Phoenix, Orlando y Miami.

En estas ciudades, así como en los estados de Maine, Arkansas, Hawai y Arizona, el porcentaje de empleados que aseguran sufrir estrés en el trabajo es inferior al 70% de la media nacional.

El sector educativo es el que deja más días sin usar, seguido de los funcionarios, revela el estudio.