Misión de Trump para reducir déficit comercial habría fracasado

El presidente Donald Trump casi con certeza fracasó en su misión de reducir el déficit comercial de Estados Unidos el año pasado.



El déficit comercial aumentó en noviembre a US$ 50,500 millones, el nivel mensual más alto en casi seis años, según datos del Departamento de Comercio publicados el viernes.



La cifra aumenta el déficit acumulado del año pasado a US$ 514,000 millones, lo que supera el déficit de US$ 505,000 millones registrado en todo el 2016.



Trump ha prometido reducir el déficit, culpando a la administración Obama por no endurecer su postura frente a países que no comercian justo. Sin embargo, para cerrar la brecha en su primer año como presidente, Trump necesitará que las cifras de diciembre muestren un superávit, una hazaña mensual que no ha sucedido en al menos un cuarto de siglo.



Las exportaciones en realidad aumentaron el año pasado bajo Trump, que quiere atraer más producción a Estados Unidos. Pero las importaciones crecieron aún más rápido, a medida que los consumidores y las empresas intensificaron el gasto.



Es una tendencia que muchos economistas esperan que continúe a medida que se establecen los recortes de impuestos aprobados por el Congreso dominado por los republicanos.



Se espera que el plan tributario otorgue a la economía estadounidense un impulso en el corto plazo que pueda fortalecer el dólar, encareciendo las exportaciones y ampliando el detestable déficit comercial de Trump.