Ministro de Finanzas de Colombia: Globalización debe llegar a los excluidos

El ministro colombiano de Finanzas, Mauricio Cárdenas, dijo hoy en el Foro Económico de Davos que la globalización no funciona a pequeña escala y que es necesario trabajar para que se puedan beneficiar de ella los que hasta ahora han estado excluidos.

Durante su participación en Davos en una mesa redonda sobre los peligros de la globalización, Cárdenas dijo que "lo que para algunos mercados o algunos países ha resultado muy bueno" y ha permitido expandir economías, ha perjudicado a "pequeñas industrias, regiones o ciudades".

Cárdenas detalló las que en su opinión son las herramientas que pueden reducir las desigualdades y no dejar de lado a aquellos a los que no alcanzan los efectos beneficiosos de la globalización.



En primer lugar hay que "compensar" a los que pierden, a los que no cuentan con recursos suficientes para no quedarse descolgados, como trabajadores no cualificados o agrarios, y hay que crear "nuevas oportunidades para los que pierden y complementar la globalización", que por si sola no es una herramienta de crecimiento, dijo.

Ahí es donde el Estado, "al que no se puede olvidar", desempeña un papel muy relevante mediante la política fiscal, aseguró Cárdenas.

También participaron en el debate la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, la directora de la London School of Economics, Minouche Safik; el consejero delegado de The Boston Consulting Group, Rich Lesser; la directora general y consejera delegada del banco indio ICICI Chanda Kochhar, y el presidente y consejero delegado de eBay, Devin Wenig.