El legislador de alto rango David Arakhamia de Ucrania informó que el ministro de Defensa de dicho país, Oleksii Reznikov, será reemplazado por el jefe de la inteligencia militar, Kyrylo Budanov, en el marco de una reorganización altos cargos en el gobierno.

Arakhamia aseveró que este cambio se da tras unos escándalos de corrupción y a la espera de una nueva ofensiva por parte de Rusia. “Kyrylo Budanov encabezará el Ministerio de Defensa, lo cual es absolutamente lógico en tiempos de guerra”, dijo el diputado.

En ese sentido, el parlamentario añadió que Reznikov será nombrado ministro de Industrias Estratégicas, luego de haber permanecido en la cartera de Defensa desde noviembre de 2021.

El viceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov, encargado del apoyo logístico a las Fuerzas Armadas del país europeo, renunció a fines de enero después de que el ministerio fuera acusado de firmar contratos inflados de suministro de alimentos para las tropas.

“El estrés que he sufrido en este último año es difícil de medir. No me avergüenzo de nada. Mi conciencia está absolutamente tranquila”, declaró por su parte Oleksii Reznikov.

Por su lado, Kyrylo Budanov, de 37 años, es un agente de inteligencia condecorado por su papel en operaciones clasificadas, quien ascendió rápidamente de rango para encabezar la Dirección General de Inteligencia de Ucrania.

Esta reorganización coincide con los temores de Ucrania de que Rusia esté planeando una nueva ofensiva importante este mes. Mientras tanto, el gobierno ucraniano planea su propia contraofensiva, pero está esperando los suministros occidentales de tanques de batalla y vehículos de combate de infantería.