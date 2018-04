Ministro argentino de "papeles del paraíso" dice que "offshore" no son delito

El ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, defendió hoy que tener sociedades "offshore" no es un delito si están declaradas, en una comisión en el Congreso pedida por la oposición para tratar el alto nivel de deuda pública y su aparición en los "papeles del paraíso" por vínculos con esas firmas.

El funcionario se presentó este miércoles ante los legisladores del país en la Comisión Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

Esto lo había solicitado la oposición en numerosas ocasiones, después de que la prensa local informara que el ministro supuestamente omitió declarar participaciones accionariales en sociedades extranjeras, aunque en la comisión también debe explicar la situación de endeudamiento que atraviesa el país.

"Las offshore se usan porque son jurisdicciones impositivamente neutras para muchos inversores. Esto facilita mucho todo porque el concepto es justamente que cada inversor paga impuestos en su jurisdicción, razón fundamental por la que se usan y, en algunos países como el nuestro, también por un tema de seguridad jurídica", apuntó Caputo tras ser consultado por este tipo de sociedades.

En ese sentido, insistió en que poseerlas "no es delito", siempre que estén declaradas, y "no tiene nada de malo", al contrario: "es una práctica común en las corporaciones", aseguró.

"Piensen como si fuese una caja de seguridad. Lo que uno tiene adentro de una caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte las cajas en malas", agregó el ministro, que ostenta ese cargo desde enero de 2017.

Según publicaron los periódicos La Nación y Perfil, Caputo, que integra el Gobierno de Mauricio Macri desde diciembre de 2015, supuestamente omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción (OA) que, hasta mediados de ese año, fue accionista, en forma directa e indirecta, de los fondos Princess y Noctua.

La información, obtenida por integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que indagan en los llamados Papeles del Paraíso, presenta documentación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

De acuerdo con esos documentos, Caputo habría sido accionista indirecto de Noctua, una firma administradora de fondos de inversión con sede en Miami, y dueño del 75 % de las acciones de Princess International Global, una sociedad creada en las islas Caimán.

"No tengo ya nada que ver con esa empresa", aseguró hoy el funcionario, quien insistió en que tiene "todo bien declarado" en la OA, en el Fisco y "en todos lados".

"El reporte de la SEC es un reporte de una tenencia nominal. Era un tenedor fiduciario (...), no tengo que tenerlo declarado porque eso no me convierte en propietario", apuntó.

Asimismo, hizo hincapié en que ya se presentó en la Justicia en noviembre, cuando apareció por primera vez su nombre en los denominados "papeles del paraíso" por su participación en Noctua, y varias veces después para que "aceleren la investigación".

"Pueden probar esto en poquísimo tiempo y estoy seguro que lo van a hacer: no puedo declarar algo que no es mío y que ya está declarado", aseveró.

Caputo respondió así a la interpelación del diputado kirchnerista Axel Kicillof, ministro de Economía durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), quien previamente afirmó que las sociedades con ventajas fiscales son "un instrumento para el delito".

"Pueden servir para otras cosas" pero "si uno tiene un instrumento del delito, en general, está vinculado con el delito. Todo el narcotráfico pasa por las 'offshore', toda la trata pasa por las offshore", declaró.

Asimismo, criticó el hecho de que "los ministros de este Gobierno tengan empresas offshore y no nos enteremos porque lo declaran" sino por "filtraciones que vienen del extranjero".