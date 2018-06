Millonarios controlan la mitad de la riqueza personal del mundo

Los ricos se están volviendo mucho más ricos y lo hacen mucho más rápido.

La riqueza personal en todo el mundo alcanzó US$ 201.9 billones el año pasado, un aumento del 12% frente al 2016 y el mayor incremento anual en los últimos cinco años, señaló Boston Consulting Group en un informe publicado el jueves.

El auge de los mercados de acciones aumentó las fortunas y los inversionistas fuera de Estados Unidos obtuvieron una prima por el tipo de cambio ya que la mayoría de las principales monedas se fortalecieron frente al dólar.

Las crecientes filas de millonarios y multimillonarios actualmente tienen casi la mitad de la riqueza personal global, un aumento frente a poco menos del 45% en el 2012, según el informe.

En América del Norte, que tenía US$ 86.1 billones de la riqueza total, el 42% del capital invertible está en manos de personas con más de US$ 5 millones en activos. Los activos invertibles incluyen acciones, fondos de inversión, efectivo y bonos.

"El hecho de que la riqueza que poseen los millonarios como porcentaje de la riqueza total esté aumentando no significa que los pobres sean cada vez más pobres", dijo Anna Zakrzewski, autora principal del informe, en una declaración por correo electrónico.

"Lo que significa es que todos se están volviendo más ricos. Específicamente, creemos que los ricos se están volviendo más ricos más rápido".

El gran ganador el año pasado fue China, que ahora ocupa el segundo lugar a nivel mundial en términos de riqueza financiera después de superar a Japón en los últimos cinco años, dijo Zakrzewski.

Mientras que China solo es superado por EE.UU. en el número de millonarios y multimillonarios, el mayor motor de crecimiento en el país asiático fue su llamado segmento afluente, o aquellos con US$ 250,000 a US$ 1 millón en activos invertibles.

"China continuará experimentando un crecimiento similar al del pasado y esto significará que, en los próximos cinco años, se creará más riqueza en China que en EE.UU.", dijo, y agregó que se espera que la cantidad de millonarios en la nación asiática crezca cuatro veces más rápido que en EE.UU.

Sin el impulso del debilitamiento del dólar, el aumento de la riqueza mundial hubiera sido del 7%. La región que más se benefició de la apreciación de la moneda fue Europa occidental, donde un incremento del 15% en términos de dólares estadounidenses se reduce al 3% en moneda local.

Europa del Este y Asia Central tuvieron la mayor concentración de riqueza; en la región, solo los multimillonarios poseían casi una cuarta parte de los activos invertibles.

Los 28 representantes de Europa Oriental en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg tienen una fortuna total de US$ 294,000 millones, que incluye un aumento de US$ 3,400 millones en lo que va de 2018.

La riqueza también está muy concentrada en Hong Kong, donde las personas con más de US$ 20,000 millones tienen el 47% de la riqueza invertible.

El dinero en fondos de inversión y acciones cotizadas en bolsa experimentaron el mayor aumento, mientras que los bonos fueron la única clase de activo principal que registró un crecimiento negativo el año pasado, con una caída de un 7%.

Medio Oriente fue la región con la mayor participación de riqueza mantenida en activos invertibles: US$ 3.1 billones de un total de US$ 3.8 billones. Los residentes de Europa occidental tenían un 56% en monedas y depósitos, mientras que en América del Norte el énfasis estaba en acciones y fondos de inversión, con un 62% de US$ 47 billones de riqueza invertible en esos activos.

Si la creación de riqueza personal continúa al ritmo de los últimos años, Boston Consulting proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 7% desde el 2017 hasta 2022, en dólares estadounidenses.

Eventos como correcciones bursátiles e incertidumbres geopolíticas podrían reducir esa cifra al 4%.

En el peor de los escenarios, como en el caso de una gran crisis económica, la riqueza global puede producir una tasa de crecimiento compuesto de solo 1% en cinco años, según el estudio.