Ecuador registra pérdidas millonarias tras más de una semana de protestas por la anulación de los subsidios de los combustibles, con bloqueos en carreteras que afectan el transporte de mercancías, la paralización de su oleoducto, reservas turísticas canceladas y daños a patrimonio de la humanidad en Quito.

La Cámara de Comercio de Guayaquil , la ciudad más poblada de Ecuador, estimó a inicios de semana que el perjuicio económico en el sector productivo nacional ascendía a unos US$ 260 millones, lo que puede crecer a medida que el conflicto se prolongue.

Ciudades aisladas

A casi US$ 30 millones llegan las pérdidas estimadas por los floricultores por las invasiones violentas de fincas. "Si no se retoman las actividades se perderán alrededor de 20,000 toneladas de flores que llegan a ser más de US$ 250 millones", explicó en un comunicado la Asociación Nacional de Productores de Flores.

Los bloqueos en distintos puntos del país dejan hasta el momento pérdidas por valor de US$ 3.6 millones para la industria láctea de Ecuador, que cada día deja de procesar 5 millones de litros de leche, lo que afecta a 1.5 millones de personas, según advirtieron este viernes los productores lácteos.

Para aliviar la presión, el Gobierno trasladó este viernes 8 toneladas de productos de primera necesidad y medicinas a ciudades que se encuentran aisladas, con puentes aéreos de las fuerzas armadas y convoyes de las fuerzas del orden para custodiar camiones como los que transportan combustible.

Oleoducto detenido

Desde el miércoles está paralizado el bombeo de petróleo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que transporta el crudo extraído de los pozos ubicados de la Amazonía, pero cuya producción ha disminuido al 30% tras ser tomados por manifestantes, según reportó la petrolera estatal Petroamazonas.

Con ello se dejaron de producir casi 232,000 barriles diarios, lo que supone unas pérdidas de unos US$ 12.8 millones por cada jornada que se prolonga esa situación.

Asimismo, la compañía precisó que la demanda de combustibles para el sector automotriz ha descendido también en 30% desde el 3 de octubre, fruto de paros de transportistas y de los bloqueos, lo que arroja una pérdidas diarias para la empresa de US$ 3.4 millones en la venta directa a los consumidores.

En ese sentido, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) explicó que existen problemas de abastecimiento de combustibles en seis provincias.

Daños irreparables en monasterio

A US$ 200,000 ascienden inicialmente los daños en el centro colonial de Quito, centro de los fuertes disturbios del miércoles cuando los manifestantes quisieron llegar al Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, según precisó a medios locales el director del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), Raúl Codena.

La peor parte se la llevó el Monasterio de El Carmen Bajo, construido en 1745 y cuyas piedras de 300 años de antigüedad fueron arrancadas de la estructura para ser utilizadas por los manifestantes como proyectiles contra las fuerzas del orden.

"Es uno de los claustros más icónicos de la ciudad. La sacristía tiene daños irreparables. Es lamentable", comentó Codena.

El funcionario estimó que a las autoridades les tomará alrededor de cinco meses devolver al estadio anterior el centro histórico de Quito, declarado por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad en 1978.

Cancelaciones turísticas afectan a islas Galápagos

El clima de tensión y violencia también afectó sensiblemente al turismo, especialmente en este fin de semana donde los ecuatorianos gozaban de puente por los 199 años de la independencia de Guayaquil, cuyos hosteleros estiman pérdidas en este sector por valor de US$ 10 millones.

Las cancelaciones también han afectado a las Islas Galápagos, el principal atractivo turístico de Ecuador, a pesar de que los servicios se mantienen con normalidad y regularidad en la zona.