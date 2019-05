Más millennials viven con "mamá" en Estados Unidos

Una mayor proporción de adultos jóvenes estadounidenses es casi seguro que este domingo celebren el Día de la Madre junto a sus mamás; casi uno de cada cuatro (el 22.5%) de ellos aún vive con ellas, señala un informe de Zillow.



La compañía de base de datos de bienes raíces en línea revela que los millennials que viven con sus madres ha aumentado a un 22.5%, desde el 13.5% registrado en el 2005. Eso significa que más de 12 millones de adultos jóvenes, con edades de 24 y 36 años, no han salido aún de casa en Estados Unidos, según Zillow, que analizó los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana.

El informe destaca que la proporción de adultos jóvenes norteamericanos que no pudieron o no quisieron huir del hogar familiar aumentó durante la crisis inmobiliaria y la recesión económica en Estados Unidos, ya que se graduaron en medio de una economía débil en donde los empleos escaseaban.



Sin embargo, la mejora de la economía estadounidense no ha sido mayor impulso para que los millennials dejen el hogar de mamá. Zillow señala que la proporción de adultos jóvenes que todavía viven con sus madres ha aumentado 3.9 puntos porcentuales entre 2010 y 2016.

La proporción de adultos jóvenes que viven en casa con sus padres es aún mayor en lugares donde los costos de vivienda son más elevados, como Miami, California o Nueva York. En esas ciudades, uno de cada tres millennials vive aún con mamá, ya que cubrir los gastos de vivienda representan el 35% de los ingresos en promedio en dichas áreas.



Zillow revela también que más de la mitad de los millennials estadounidenses que se quedan en casa son hombres.