Milenials están cometiendo un caro error con sus inversiones

Los milenials creen que tener dinero en efectivo es la mejor inversión de largo plazo. No debe sorprender, entonces, que no estén viendo buenas ganancias.

Casi uno de cada tres milenials afirma que instrumentos en efectivo, como cuentas de ahorro o certificados de depósitos, son la mejor vía para invertir el dinero que no necesitarán en los próximos diez años.

La cifra contrasta con solo 21% en generaciones mayores, en las que la mayoría prefiere invertir en acciones. Ésa es una de las conclusiones de una investigación.

GfK SE condujo el estudio para Bankerate.com, para lo que reunió información este mes de 1,000 estadounidenses entre 18 y 37 años.

¿Están los milenials entonces tratando de sacar ventaja del alza en las tasas de interés para obtener un rendimiento competitivo? No precisamente. La generación es la menos propensa a ganar intereses por sus ahorros.

Más de uno de cada cinco milenials dijo obtener menos de 1% de interés por sus ahorros, mientras que casi el 19% dijo no recibir ningún interés en absoluto, según el estudio. También se determinó que este grupo demográfico es el más propenso a no saber cuál es el interés que recibe por sus ahorros.

“La meta de inflación de la Reserva Federal (Fed) es 2%, así que obtener intereses por debajo de la tasa de inflación significa perder poder adquisitivo”, explicó Greg McBride, analista financiero jefe en Bankrate.com.

Solo 18% de los adultos estadounidenses recibe más de 1.5% por sus ahorros, en un momento en que cuentas de alto rendimiento y del mercado monetario ofrecen tasas de interés de más de 2%. La generación de los baby boomers es la más propensa a recibir más de 1.5% por sus ahorros en efectivo.

“Tener efectivo es muy apropiado como fondo para emergencias”, dijo McBride. “Pero cuando estás ahorrando con un horizonte más allá de una década, puedes permitirte tomar un poco de riesgo en el corto plazo a cambio de capitalizar las mayores tasas de rendimiento que vienen asociadas a inversiones como las acciones”.

¿Por qué son los milenials reacios a invertir en activos? La respuesta es simple, según McBride. “La crisis financiera generó un temor en esta generación respecto al mercado bursátil”, dijo.

A pesar del aumento reciente de empleo nuevo y un menor desempleo, el escenario financiero de los milenials es pesimista. Estos estadounidenses jóvenes están ahogados en deudas estudiantiles, ahorran poco, aportan poco a sus planes de retiro y tienen dificultades para encontrar viviendas a precios asequibles.

“Los milenials necesitan invertir en acciones, especialmente para su jubilación”, afirmó McBride. “Cada US$ 1,000 que ahorras hoy podrían significar US$ 15,000 cuando te retires. Pero eso no va a pasar, si te escondes en activos refugio”.