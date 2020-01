El Gobierno del presidente Donald Trump ha invitado al menos a 200 personas a una ceremonia el 15 de enero para firmar la Fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero ambos países aún no han terminado de redactar lo que exactamente rubricarán, dijeron el viernes funcionarios de la Casa Blanca.

El 15 de diciembre, el representante Comercial, Robert Lighthizer, dijo que un tratado para finalizar la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo estaba “totalmente listo”, menos la traducción de un documento de 86 páginas al chino.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el viernes que aún no se completa la traducción, pero el asesor económico Larry Kudlow dijo a Fox Business Network que “está virtualmente completo” y la firma se mantiene “según lo previsto”.

Importantes funcionarios de Beijing y legisladores estadounidenses de los estados afectados por la guerra comercial de 18 meses asistirán a la ceremonia de firma en la Casa Blanca, entre Trump y el viceprimer ministro chino Liu He, de acuerdo a varias fuentes.

Negociaciones comerciales pasadas entre ambos países han estado marcadas por vuelcos de última hora. En mayo de 2019, un esperado acuerdo fue desechado después de que Beijing eliminó el lenguaje legal vinculante de un borrador.

Personeros estadounidenses dijeron en diciembre que Pekín prometió comprar US$ 200,000 millones más en los próximos dos años como parte del acuerdo, incluyendo unos US$ 40,000 millones al año en productos agrícolas. A cambio, Washington reducirá a la mitad los aranceles sobre bienes chinos por valor de cerca de US$ 160,000 millones.

Beijing no ha confirmado los detalles y recientes acciones del Gobierno en la industria agrícola hacen improbable que alcance el objetivo de US$ 400,000 millones.

Funcionarios chinos han sido cuidadosos de no discutir públicamente los detalles del acuerdo de Fase 1, porque Washington ha cambiado su postura varias veces durante las negociaciones, dijeron tres fuentes chinas con conocimiento de la situación.