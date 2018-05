Ventaja de López Obrador se reduce en dos sondeos de México

La ventaja del líder en las encuestas presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su más cercano competidor, Ricardo Anaya, se redujo en dos nuevos sondeos de opinión, una señal de que la carrera podría estrecharse a medida que se acerca la elección del 1 de julio.

La última encuesta de GEA-ISA, que ha estado mostrando una competencia mucho más ajustada que la de otros encuestadores, tiene a Anaya, que encabeza una coalición de partidos de derecha e izquierda, 6 puntos porcentuales detrás del izquierdista López Obrador, inferior a la brecha de 9 puntos en la encuesta anterior.

El impulso alcista sigue a una muestra reciente del periódico Reforma que mostró que Anaya redujo por 4 puntos la ventaja del líder.

López Obrador sigue teniendo una cómoda ventaja de 14 puntos sobre Anaya en el rastreador de encuestas de Bloomberg, pero la ha reducido desde un máximo de 21 puntos en abril.

El sólido desempeño en el primero de tres debates televisados ​​el mes pasado por parte del candidato promercado Anaya es ampliamente considerado positivo para él.

Es probable que Anaya continúe ganando terreno a medida que consolida el apoyo entre los votantes que se oponen a López Obrador, quien prometió revisar los programas sociales y las políticas de gasto, según la consultora de riesgo político Empra.

"Si la gente percibe que López Obrador realmente no va a ser bueno para la economía del país, que se perderán puestos de trabajo y comienzan a preocuparse por esto, hay una ventana de oportunidad" para Anaya, dijo Alejandro Schtulmann, quien dirige Empra "No sé si esto será suficiente para Anaya, pero las elecciones aún no están definidas".

El peso se apreció hoy 1.6% a 19.2518 por dólar, superando a todas las monedas principales, excepto el rand sudafricano.

En la encuesta GEA-ISA del jueves, la aprobación de López Obrador cayó 1 punto a 37%, mientras que la de Anaya aumentó 2 puntos a 31%; José Antonio Meade del partido gobernante PRI cayó 2 puntos a 25%.

La encuesta de 1.070 encuestados en sus hogares se realizó del 28 al 30 de abril y tuvo un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales. Mientras que la encuesta anterior a mediados de marzo mostraba una ventaja del líder de 9 puntos, la encuesta anterior a esa a principios de marzo, mostraba una ventaja de solo 5 puntos.

Anaya, de 39 años que solo ganó relevancia en los últimos años, se presenta como la última esperanza para los votantes que están hastiados con el actual presidente, después de numerosos escándalos de corrupción que asediaron a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y también temerosos de López Obrador.

Forjó una alianza electoral con los socialdemócratas de México y dice que duplicará el mísero salario mínimo y, finalmente garantizará un ingreso básico universal para todos los mexicanos.

Anaya demostró tener dominio de los problemas en el debate del 22 de abril y atacó los planes de López Obrador en varias ocasiones. Un segundo debate está programado para el 20 de mayo, pero el formato cambiará para permitir preguntas de la audiencia.

En general, se considera que López Obrador interactúa más eficazmente con las personas en vivo, mientras que Anaya es más experto en explicar las ideas de política en entornos controlados.