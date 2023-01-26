13:28 TEMBLOR DE MEDIANA INTENSIDAD EN SALINA CRUZ
11:21 SEGUNDO SISMO EN ARRIAGA
09:10 CUARTO SISMO EN CIHUATLAN
09:10 MOVIMIENTO TELÚRICO EN MANZANILLO
09:09 TERCER TEMBLOR EN CIHUATLAN
09:09 SEGUNDO SISMO EN PINOTEPA NACIONAL
09:09 SEGUNDO TEMBLOR EN CIHUATLAN
09:08 SISMO EN SALINA CRUZ
09:08 TEMBLOR EN CIHUATLAN
09:08 TERCER SISMO EN MATIAS ROMERO
09:08 MOVIMIENTO SÍSMICO EN APATZINGAN
09:08 TEMBLOR EN CRUCECITA
09:08 SISMO EN PINOTEPA NACIONAL
09:08 MOVIMIENTO TELÚRICO EN ARRIAGA
09:08 SISMO EN COALCOMAN
09:08 TEMBLOR EN CIUDAD IXTEPEC
09:08 MOVIMIENTO TELÚRICO EN SAYULA DE ALEMAN
09:08 SISMO EN CINTALAPA
09:08 TEMBLOR EN COYUCA DE BENITEZ
09:08 NUEVO SISMO EN MATIAS ROMERO
09:08 TEMBLOR EN CIUDAD GUZMÁN
09:08 SISMO DE MEDIANA INTENSIDAD EN CIHUATLAN
09:08 TEMBLOR EN MAPASTEPEC
09:08 MOVIMIENTO SÍSMICO EN SAN MARCOS
09:08 TEMBLOR EN SAN FELIPE
09:08 SISMO EN RIO GRANDE
09:02 MOVIMIENTO TELÚRICO EN IXTEPEC
06:01 SISMO EN IXTEPEC
06:00 BIENVENIDO
Bienvenido al minuto a minuto de todos los sismos ocurridos en México este jueves 26 de enero del 2023.