Todos los movimientos telúricos de México este día. (Gráfico: Gestión)
Todos los movimientos telúricos de México este día. (Gráfico: Gestión)

13:28 TEMBLOR DE MEDIANA INTENSIDAD EN SALINA CRUZ

11:21 SEGUNDO SISMO EN ARRIAGA

09:10 CUARTO SISMO EN CIHUATLAN

09:10 MOVIMIENTO TELÚRICO EN MANZANILLO

09:09 TERCER TEMBLOR EN CIHUATLAN

09:09 SEGUNDO SISMO EN PINOTEPA NACIONAL

09:09 SEGUNDO TEMBLOR EN CIHUATLAN

09:08 SISMO EN SALINA CRUZ

09:08 TEMBLOR EN CIHUATLAN

09:08 TERCER SISMO EN MATIAS ROMERO

09:08 MOVIMIENTO SÍSMICO EN APATZINGAN

09:08 TEMBLOR EN CRUCECITA

09:08 SISMO EN PINOTEPA NACIONAL

09:08 MOVIMIENTO TELÚRICO EN ARRIAGA

09:08 SISMO EN COALCOMAN

09:08 TEMBLOR EN CIUDAD IXTEPEC

09:08 MOVIMIENTO TELÚRICO EN SAYULA DE ALEMAN

09:08 SISMO EN CINTALAPA

09:08 TEMBLOR EN COYUCA DE BENITEZ

09:08 NUEVO SISMO EN MATIAS ROMERO

09:08 TEMBLOR EN CIUDAD GUZMÁN

09:08 SISMO DE MEDIANA INTENSIDAD EN CIHUATLAN

09:08 TEMBLOR EN MAPASTEPEC

09:08 MOVIMIENTO SÍSMICO EN SAN MARCOS

09:08 TEMBLOR EN SAN FELIPE

09:08 SISMO EN RIO GRANDE

09:02 MOVIMIENTO TELÚRICO EN IXTEPEC

06:01 SISMO EN IXTEPEC

06:00 BIENVENIDO

Bienvenido al minuto a minuto de todos los sismos ocurridos en México este jueves 26 de enero del 2023.

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