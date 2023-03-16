14:37 QUINTO TEMBLOR EN PERIBAN
14:37 SISMO DE MEDIANA INTENSIDAD EN HUIXTLA
14:17 CUARTO MOVIMIENTO TELÚRICO EN PERIBAN
14:17 TERCER SISMO EN PERIBA
12:15 SEGUNDO MOVIMIENTO SÍSMICO EN PERIBAN
09:20 TEMBLOR EN PERIBAN
09:20 SISMO EN ACAPULCO
09:20 MOVIMIENTO TELÚRICO EN LOS REYES DE SALGADO
09:20 SISMO EN VICENTE GUERRERO
09:20 TEMBLOR EN HUIXTLA
09:20 MOVIMIENTO TELÚRICO EN CINTALAPA
09:20 TEMBLOR DE MEDIANA INTENSIDAD EN SALINA CRUZ
09:20 SISMO EN RIO GRANDE
09:20 TEMBLOR EN PIJIJIAPAN
09:20 MOVIMIENTO SÍSMICO EN TONALA
09:20 SISMO EN PERIBAN
09:20 TEMBLOR EN AMECA
09:20 MOVIMIENTO TELÚRICO EN COYUCA DE BENITEZ
09:20 SISMO EN PINOTEPA NACIONAL
09:20 TEMBLOR EN SAN MARCOS
07:10 BIENVENIDOS
Bienvenido al minuto a minuto de todos los sismos ocurridos en México este jueves 16 de marzo del 2023.