Todos los movimientos telúricos que se reportaron en México hoy. (Gráfico: Gestión)
Todos los movimientos telúricos que se reportaron en México hoy. (Gráfico: Gestión)

14:37 QUINTO TEMBLOR EN PERIBAN

14:37 SISMO DE MEDIANA INTENSIDAD EN HUIXTLA

14:17 CUARTO MOVIMIENTO TELÚRICO EN PERIBAN

14:17 TERCER SISMO EN PERIBA

12:15 SEGUNDO MOVIMIENTO SÍSMICO EN PERIBAN

09:20 TEMBLOR EN PERIBAN

09:20 SISMO EN ACAPULCO

09:20 MOVIMIENTO TELÚRICO EN LOS REYES DE SALGADO

09:20 SISMO EN VICENTE GUERRERO

09:20 TEMBLOR EN HUIXTLA

09:20 MOVIMIENTO TELÚRICO EN CINTALAPA

09:20 TEMBLOR DE MEDIANA INTENSIDAD EN SALINA CRUZ

09:20 SISMO EN RIO GRANDE

09:20 TEMBLOR EN PIJIJIAPAN

09:20 MOVIMIENTO SÍSMICO EN TONALA

09:20 SISMO EN PERIBAN

09:20 TEMBLOR EN AMECA

09:20 MOVIMIENTO TELÚRICO EN COYUCA DE BENITEZ

09:20 SISMO EN PINOTEPA NACIONAL

09:20 TEMBLOR EN SAN MARCOS

07:10 BIENVENIDOS

Bienvenido al minuto a minuto de todos los sismos ocurridos en México este jueves 16 de marzo del 2023.

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